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22 Haziran 2017 13:33

Çorum’da zehir tacirlerine operasyon

Çorum’da ’uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum’da zehir tacirlerine operasyon

22 Haziran 2017 13:33


Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Çorum’da uyuşturucu madde satışı yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından operasyon düzenlendiğini söyledi.


Operasyonda bir miktar bonzai ile esrar maddesinin ele geçirildiğini ve gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’sinin Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini açıklayan Başsavcı Yurdagül, "Sulh Ceza Hakimliğince, 8 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Soruşturma safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir" dedi.




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