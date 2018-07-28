Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 12:17

Çorum’daki aşırı yağışlar ulaşımı adeta felç etti

Çorum’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sungurlu ve Bayat ilçelerinde yollar ulaşıma kapandı.

Çorum’daki aşırı yağışlar ulaşımı adeta felç etti

28 Temmuz 2018 12:17


Edinilen bilgiye göre, Sungurlu ilçesinde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel nedeniyle akan çamur ve kaya parçaları Karaçay ve Yörüklü köyleri ile Sungurlu-Çankırı karayolunda ulaşımın durmasına neden oldu. Sürücülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken Karayolları ve Özel İdaresi ekipleri ve iş makineleri yaptıkları çalışmalar sonucu kapanan yolları tekrar trafiğe açtı.


Bayat ilçesinde meydana gelen selden dolayı Kunduzlu ve Akseki köylerinin yolları zarar gördü. Bölgede güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri yoldan geçen sürücüleri dikkatli olmaları için uyarırken Karayollarına bağlı ekipler sel suları nedeniyle hasar gören yollarda çalışma başlattı.


Bayat-Çankırı karayolu Yeniköy mevkiinde ise inşaat halinde olan köprüde oluşan taşkın nedeniyle karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol Çankırı-Çorum karayolu yapım inşaatını alan yüklenici firma ve Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu araç trafiğine tekrar açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç