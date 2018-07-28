Çorum’daki aşırı yağışlar ulaşımı adeta felç etti

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu ilçesinde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel nedeniyle akan çamur ve kaya parçaları Karaçay ve Yörüklü köyleri ile Sungurlu-Çankırı karayolunda ulaşımın durmasına neden oldu. Sürücülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken Karayolları ve Özel İdaresi ekipleri ve iş makineleri yaptıkları çalışmalar sonucu kapanan yolları tekrar trafiğe açtı.

Bayat ilçesinde meydana gelen selden dolayı Kunduzlu ve Akseki köylerinin yolları zarar gördü. Bölgede güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri yoldan geçen sürücüleri dikkatli olmaları için uyarırken Karayollarına bağlı ekipler sel suları nedeniyle hasar gören yollarda çalışma başlattı.

Bayat-Çankırı karayolu Yeniköy mevkiinde ise inşaat halinde olan köprüde oluşan taşkın nedeniyle karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol Çankırı-Çorum karayolu yapım inşaatını alan yüklenici firma ve Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu araç trafiğine tekrar açıldı.