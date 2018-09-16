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Çorum'daki cinayet

Çorum’da araç park etme yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Dinçer Ö.

Çorum'da araç park etme yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Dinçer Ö. tutuklanırken, baba İlhan Ö. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Olay, önceki akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelmişti. İddialara göre, iş yerinin önüne tır park edilen İlhan Ö., tırı park eden Sebahattin S. ile oğlu Kemal S. ve Haydar K. ile tartışmış, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu İlhan Ö. darp edilmişti. Bu sırada iş yerinde bulunan ve babasının darp edildiğini gören Dinçer Ö., dükkandaki ekmek bıçağıyla Sebahattin S., oğlu Kemal S. ile arkadaşı Haydar K.'yi bıçakla yaralamış, olayın ardından Sebahattin S. kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.


Olayın ardından baba İlhan Ö. ve zanlı Dinçer Ö. gözaltına alınmıştı.

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