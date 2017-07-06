Çorum’daki sağlık ve acil sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk başkanlığında Acil Yardım İstasyonları Sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ASOS (Acil Sağlık Otomasyon Sistemi), performans kriterleri ve işleyişle ilgili sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca acil yardım istasyonlarında görev yapan personellere görev ve yetkileri ile ilgili kitapçık hazırlanarak dağıtılması kararlaştırılırken, acil sağlık hizmet sunumunda saniyelerin önemine vurgu yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk, 2016 yılında Çorum’da 47 bin 476 adet acil sağlık hizmeti verilmiş iken 2017 yılının ilk beş ayında verilen acil sağlık hizmetinin 20 bin 63, helikopter ambulansla 11 hasta, uçak ambulansla ise 2 hasta nakli yapıldığını söyledi.

Acil sağlık hizmetleri ile ilgili değerlendirme toplantısının ardından il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacı, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Özterk, ve Halk sağlığı Müdürü Dr.Ahmet Barış’ın katılımlarıyla ikinci bir toplantı yapıldı.

Toplantıda kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine bağlı hastaneler, Halk sağlığı Müdürlüğüne bağlı Aile Hekimleri ve 1.basamak sağlık hizmeti sunan birimler, acil sağlık hizmeti sunan birimler ve özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmetleri değerlendiriler verilen sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkili bir şekilde yürütülmesi adına gerekli önlemlerin alınması için görüş alışverişinde bulunuldu.