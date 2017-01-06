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06 Ocak 2017 16:46

Çorum’daki trafik kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi

Çorum’daki trafik kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi

06 Ocak 2017 16:46

Çorum’da askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 askerin şehit olduğu trafik kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi.
Laçin ilçesinde meydana gelen trafik yaralanan Mehmet Uçak (63) adlı şahıs tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Uçak’ın cenazesinin Oğuzlar ilçesinde toprağa verileceği öğrenilirken, kazada yaralanan 13 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde meydana gelmiş, Kırkdilim mevkiindeki bir trafik kazasına müdahale etmek için yola çıkan Laçin İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, Laçin ilçesi girişinde yolcu minibüsü ile çarpışmış kazada İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli J. Astsubay Çavuş Halit Gencer (24) ile askeri araçta bulunan Uzman Jandarma II. Kad. Çvş Bilal Ekinci (31) şehit olmuştu.



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