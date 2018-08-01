Çorum’daki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Orman Çiftliği karşısında bulunan A.K.’nin ikamet ettiği evde gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, bahçede bulunan köpek de zehirlendi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla başlattığı incelemeyi sürdürüyor.