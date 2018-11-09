Çorum'dan İblib'e insani yardım

Çorum İHH ve İlke-Der tarafından İdlib'e bir tır insani yardım gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Türkiye genelinde başlattığı, "3 milyon İblib'li yardım bekliyor' yardım kampanyası kapsamında Çorum halkının yardımlarıyla temin edilen 26 ton un, kuru gıda ve giysiden oluşan bir tır insani yardım malzemesi Çorum İHH ofisinden İdlib'e ulaştırılmak üzere İHH'nın Reyhanlı lojistik merkezine doğru yola çıktı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan İHH ve İlke-Der Başkanı Selim Özkabakçı, “Çorum İHH ve İlke-Der olarak Suriye, Yemen ve Arakan acil için insani yardım çalışmasına devam ediyoruz. Çorumda bulunan tüm kurumları, STK'ları ve cemaatleri Suriye, Yemen ve Arakan için insani yardım çalışmalarımıza destek olmaya davet ediyoruz. Yemende açlıktan ölen mazlumlara yardım etmek mahşeri bir sorumluluktur.

Açlık ölümlerinin başladığı bölgelerde bu oranın büyük ölçülere ulaşacağından endişe duyuyoruz. Halen 140 ülkede ve bölgede İnsani yardım çalışmalarımız devam ediyor. Ümmetin nerede bize ihtiyacı varsa orada olmayı kendimize vazife biliyoruz. Şu anda da en acil çalışmalarımız Suriye, Yemen ve Arakan üzerinden devam ediyor. Çorum İHH olarak tüm mazlum coğrafyalara hayırsever Çorum halkının desteğini ulaştırmaya devam ediyoruz ve edeceğiz” dedi.