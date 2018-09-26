Çorumlu güreşçi Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor

Çorum Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcusu Fatih Erdin, Macaristan'da yapılacak olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam ediyor.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde 20-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Çorumlu milli güreşçi Fatih Erdin, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum Belediyespor Kulübü Güreş Takımının Mevlana Spor Salonunda milli sporcunun yaptığı antrenmanı izledi. Milli güreşçi Fatih Erdin'in Budapeşte'de yapılacak olan şampiyonada Türkiye'yi temsil edeceğini dile getiren Başkan Gül, "Türkiye Serbest Güreş Milli Takımımızda 86 Kiloda Türkiye'yi temsil edip milli takım formasını giyecek olan Fatih Erdin'i belediyespor kulüp tarihimizde ve Çorum'un güreş tarihinde Çorum'da lisanslı spor yaparak Türkiye'yi Dünya Şampiyonasında milli takım formasıyla temsil edecek ilk güreşçimiz olması nedeniyle tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Milli sporcuyu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda izlediğini belirten Başkan Gül, büyüklerde milli takım formasını ilk kez giymenin heyecanına kapıldığını ama buralarda tecrübe edinerek rakiplerini tanıdığını söyledi.

Gül, Erdin'in katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ve başkaca önemli turnuvalarda rakiplerinin kendisinden bir üstünlüğü olmadığını hatta kendisinin onlardan daha iyi olduğunu gördüğünü ifade etti.

Başkan Gül, milli güreşçi ve milli takımımıza Macaristan'da yapılacak olan dünya şampiyonasında başarılar diledi.