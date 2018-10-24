Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Mardin'in Dargeçit ilçesinde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Çoban, Çorum'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın cenazesi Mardin'de düzenlenen askeri törenin ardından dün akşam saatlerinde uçakla Merzifon Havaalanı'na, buradan da karayoluyla Çorum'a getirildi. Sabah saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehit Çoban'ın cenazesi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine götürülerek helallik alındı. Helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu.

Şehidin cenazesi daha sonra askeri törenin yapılacağı Akşemsettin Camii'ne götürüldü.