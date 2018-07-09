Çorumlular kültür gezilerinden memnun dönüyor

Kültür ve Tarih Gezileri için Çorum’dan hareket eden ekiplerin ilk durağı Bursa oldu. Sabahın erken saatlerinde Bursa’ya giriş yapan kafile önce Bursa Ulu Camii’nde sabah namazı kılma fırsatı buldu. Rehberler eşliğinde Bursa Ulu Cami’nin tarihi hakkında bilgi edinen kafileler ardından Emir Sultan’ı daha sonra da Yeşil Türbe’yi ziyaret etti. Cami ve Türbenin tarihi hakkında rehberlerden bilgi aldılar.

Çorum Belediyesi Tarih ve Kültür Gezilerine katılan ekipler Bursa gezisinin ardından ise Çanakkale’ye geçtiler. Çanakkale’de rehberler eşliğinde gezilerini sürdüren ekipleri Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül yalnız bırakmadı. Çanakkale’ye giden ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Gül, gezilerden memnun olup olmadıklarını sordu. Ekiplerle sohbet eden Başkan Gül, hatıra fotoğrafı çektirdi. Geziye katılan vatandaşlar Belediye Başkanı Zeki Gül’e gezilerden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek bir kez daha teşekkür ettiler. Ekipler Çorum’dan yola çıktıkları andan itibaren kendilerinin en iyi şekilde ağırlandığını ve belediye görevlilerinin ilgi alakanın gezi sonuna kadar devam ettiğini belirttiler. Yemek ve konaklamanın da son derece memnuniyet verici olduğunu belirten vatandaşlar Kültür ve Tarih Gezilerinin devam etmesi temennisinde bulundular.

Vatandaşların sıkıntılarının olup olmadığını sormak ve vatandaşlarla birlikte manevi havayı solumak için Çanakkale’ye geldiklerini dile getiren Belediye Başkanı Zeki Gül, "Şehit kanlarıyla sulanan toprakları her Türk evladının mutlaka ziyaret etmesi gerekir. Kurşunların havada çarpıştığı binlerce şehit verdiğimiz bu topraklarda olmak bizleri zaman zaman hüzünlendirdi” dedi.

Çorum’dan gelen vatandaşların memnun olarak geri dönmelerinin kendilerini daha da mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, “Gelibolu Yarımadası’nda, Conkbayırı’nda, Abide Meydanı’nda 60 bin vatan evladının şehit olduğu bölgede zaman zaman gözyaşları içerisinde rehberi dinledik. Havada kurşunların çarpıştığı, bir metrekareye bazen 6 bin bazen 4 bin 500 merminin düştüğü şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları ziyaret etmek ve ziyaret etmenin her Türk evladı için ne kadar önemli olduğunu müşahede ettik. Vatandaşlarımızın Çorum Belediyesi’nden memnuniyetini duymakta bizi son derece memnun etti. Her metrekaresi şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları elimizde fırsat olsa da tüm vatandaşlarımıza ziyaret ettirebilsek. Türkiye’de bu önemli ziyareti yapan 4 ilimizden birisi olmak bizleri son derece memnun etmiştir. Benim de hem anne tarafından hem baba tarafından bildiğim 4 şehidimiz var. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Allah’ım bizlere bu tür savaşları bir daha nasip etmesin. Bu gezilerimizi bundan sonraki yıllarda da artırarak devam ettireceğimizin bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.