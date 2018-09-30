Çorum'u eski yerleşim yerleri yeniden inşa ediliyor

Çorum'un en eski yerleşim yerleri olan Çöplü, Kunduzhan ve Çepni mahalleleri adeta yeniden inşa ediliyor.

Çorum Belediyesi yeni yapılanan bölgelerde, uzun yıllar ulaşım sorununun yaşanmaması için yeni yollar açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yeni açılacak olan yol güzergâhlarında alt yapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Gül, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan yeni yol çalışmalarıyla şehir içindeki trafik sorununu çözmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Zeki Gül,“Karaman Çavuş Caddesi ile Hıdırlık Caddesini birbirine bağlayacak olan yeni yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük kamulaştırma maliyetleri ile açtığımız yeni yollarımızda alt yapı çalışmalarını tamamladık. Yollarımızı hizmete sunmak için asfaltlama çalışmalarına başladık. Şehrimizde yeni açtığımız cadde ve bulvarlarımız ile şehir içi ulaşımda önemli sorunların önüne geçmiş olacağız. Özellikleşehrimizin eski yerleşim yerleri olan Çöplü, Kunduzhan ve Çepni Mahalleleri adeta yeniden inşa ediliyor” dedi.

Yol çalışmalarını iki etap halinde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gül, “Çöplü Caddesi, önceden 10 metre genişliğinde bir yoldu. Şimdi caddemizi 30 metreye çıkarttık.Yolumuz genişleyeceği için üzerinde kalan binaları kamulaştırdık. Sonrasında da yıkımlarını gerçekleştirdik. Yolun alt yapısını güçlendirmek için yağmursuyu, içmesuyu, kanalizasyon şebekesini döşedik. Sonrasında da elektrik, Telekom gibi alt yapı yatırımı olan kurumlarımız gerekli çalışmalarını yaptılar. Çöplü Caddemizin ilk etabı Akpınar Caddesinin başladığı kısımdan itibaren İsa Halife Caminin yanına kadar olan kısımda toplam 2 bin ton asfalt serimi yapacağız. Yine Osmancık Caddesi'niAkşamseddin Caddesine bağlayacağımız alan ise diğer etabımız. Burada da 20 metre genişliğinde yeni yol açıyoruz. Asfalt serimine başlayacağız. Bu yollar ile ana arterlerdeki ulaşım ağının daha da rahatlaması sağlanacak. Şehir merkezinde önemli bağlantı noktalarından birini oluşturacak. Çöplü Caddelerimizde çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni yollar ve kavşaklarımız ile ulaşım konusunda büyük bir rahatlama sağlayacağız” diye konuştu.

Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, Çorum'un en güzide mahallelerinden biri olan Çöplü'nün yıllardır süren yol sorununun Belediye Başkanı Zeki Gül sayesinde çözüme kavuştuğunu söyledi.

Mahallelerinde açılan yeni yollar ile şehrin en güzel yollarına sahip olduklarını dile getiren Kılcı, “Bu sayede mahallemizin değeri daha çok artacak. Osmancık Caddemizin altındaki bölgelerdeki sıkıntılar çözülüyor. Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışmalar bizleri çok mutlu etmektedir” dedi.

Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal ise Çiftlik Mezarlığı ile Ulumezarlık arasında açılan 30 metre genişliğindeki yol ve Osmancık Caddesi'nden Akşemseddin Caddesine bağlanacak 20 metre genişliğindeki yolun bizim mahallelerindeki trafiğini rahatlatacağını belirtti.

Yapılan yollar, kavşaklar ve düzenlemelerin Çöplü, Çepni ve Kunduzhan mahallelerine büyük katkılar sağlayacağını anlatan Akçal, “Mahallemizde Yeni Belediye Hizmet Binası inşası devam ediyor. TOKİ konutları tamamlandı, buralar güzel bir yaşam alanı haline geldi. İş adamlarımızdan bir an önce mahallemizde devam ettirdikleri binalarını tamamlamalarını bekliyoruz. Belediyemiz çalışmalarını canı gönülden yapıyor. Mahallemizde başlanan güzel işlerin bir an önce bitmesi için Belediye Başkanımız Zeki Gül ve çalışma arkadaşları seferber oldular. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.