Çorum’un alt yapısı ’Toruk 101’e emanet

İçme suyundaki kayıp kaçakların tespit ve tamir işlemleri için her geçen gün teknolojik alt yapısını güçlendiren Çorum Belediyesi, bundan sonra kaçak-kayıpla mücadelesini tamamen yerli ve milli üretim olan ’Toruk 101’ ile gerçekleştirecek.

İdem Teknoloji mühendislerinin geliştirdiği yerin 30 metre kadar altından yer altı boru hatlarının tespitinin noktasal tespitinin yanı sıra kaçak ve kayıpları tespit eden Toruk 101’in sahip olduğu yazılımlarla verileri görsele dökecek bir sisteme sahip.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, belediye olarak yerli ve milli üretimin, yerli ve milli ürünlerin destekçisi olacaklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Bir ülkeyi güçlü yapan şeyin üretim gücü olduğunu ve başkalarının tasarladığı ürünlerin güç kazandırmadığını dile getiren Başkan Gül, bilgiyi ve teknolojiyi üretime çevirmenin önemine dikkat çekti.

"Yerli üretimi geliştirmek zorundayız"

Milli ve yerli ürünler önemsenmediğinde yabancıların ürettiği ürünlerle kalkınmanın sürdürülemeyeceğine dikkat çeken Gül, "Yerli üretimi geliştirmek zorundayız. Yerli ve milli üretime olabildiğince katkı sağlamak ve desteklemek zorundayız. En son Amerika ile yaşadığımız sorunlar, Amerika’nın Türkiyemize karşı yaptırım kararı alması vs. gibi sebepler yerli ve milli üretimin ne kadar zorunlu olduğunu ispatladı. Cumhurbaşkanımız, bu konuda olabildiğince gayret ediyor. Yerli ve milli üretime verilen destekler, yapılan teşvikler ülkemiz için, milli varlığımız için hayati önem arz ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ’Ülkemizde tasarlanabilecek üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Mutlaka kendi tasarımlarımızı geliştireceğiz’ demişti" ifadelerini kullandı.

Yükte hafif ama pahada ağır üretimi geçme konusunda hükümetin Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde çok büyük adımlar attığına dikkat çeken Başkan Gül, "Çorum Belediyesi olarak şehrimiz için, vatandaşlarımız için önemli yatırımlar yapıyoruz. Eğitim alanında, sosyal, kültürel alanda, sportif alanlarda önemli yatırımlarımız var. Alt ve üst yapıya çok ciddi yatırımlar yapan bir belediyeyiz. Belediye olarak bu yatırımları yaparken mümkün mertebe Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yerli ve milli üretim olan ürünleri, malzemeyi kullanıyoruz. Biliyorsunuz belediyemizin vermiş olduğu alt yapı hizmetlerini Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz yapıyor. Alta yapı yatırımları yapısı gereği pahalı bir yatırım alanı. Bu alanda verilen hizmetlerin hepsi, teknolojik donanıma sahip ekip ve ekipmanlarca yapılmak zorunda. Verilen hizmetin hem kalıcı olması için hem hızlı verilebilmesi için özellikle teknik araçlardan, teknolojisi gelişmiş araçlardan faydalanmamız gerekiyor. Biz de bu araç ve ekipmanı yerli ve milli üretim olan ürünlerden karşılıyoruz. Biz de Çorum Belediyesi olarak, yerli ve milli ürünlerin gelişimini ve desteklenmesini ilke edinen bir belediyecilik anlayışıyla alt yapı hizmetlerimizde kullanılmak üzere ’Toruk 101’ cihazını araç ve ekipmanıza kattık" şeklinde konuştu.

"Bu ürünlere destek vermeye, bu ürünleri teşvik etmeye devam edeceğiz"

Toruk 101 cihazı ile yer altı boru hatlarının tespitinin noktasal olarak yapıldığını vurgulayan Başkan Gül, şunları kaydetti:

"Herhangi bir hatta olan sıkıntıya anında müdahale edebiliyoruz. Dolayısıyla hatlardaki su kayıp-kaçaklarının önüne geçeceğiz. Toruk 101 cihazı, hacim ve büyüklüklerine bağlı olarak toprak altına yerleştirilen veya kendiliğinden var olan tüm yapıların tespitini yapabiliyor. Alt yapı hizmetlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde verilmesi için ihtiyacımız olan bir araçtı. Bu cihazın yurt dışında üretilmiş ithal muadillerini ülkemizde 118 bin TL’ye tekabül eden bir rakama satılıyor. Biz alt yapı hizmetlerimizde kullanacağımız Toruk 101 cihazını, KDV dâhil 14 bin 750 TL’ye mâl ettik. Yurt dışından alınan rakamın 8’de bir fiyatına aldık. Biz yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ülkemizde olan, yapılan, yapılabilen bir ürünü kesinlikle dışarıdan temin edilmesi taraftarı değiliz. Bu aldığımız cihaz da yüzde yüz milli ürünümüz. Bu ürünlere destek vermeye, bu ürünleri teşvik etmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptık. O gün hep bir ağızdan ’Küresel dayatmalara hayır’ dedik. Toplumun bütün kesimlerinin temsil edildiği o basın açıklamasında, ilk meclis toplantımızda Amerikan menşeli iş yerlerine ruhsat vermeyeceğiz ifadesini kullanmıştım. Belediye olarak yerli ve milli üretimin, yerli ve milli ürünlerin destekçisi olacağız, olmaya da devam edeceğiz."

İdem Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Necmettin Ünal, Toruk 101 hakkında bilgi vererek, "2017 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Teknokent’te şirket kurarak daha çok yerli ve milli üretimi nasıl yapabileceğimize ülkemize gerek istihdam gerekse yeni ürün konusunda nasıl bir yol izleyeceğimizi hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada 2017 yılında iş bitirmemizi alarak yerli ve milli olan Toruk 101’i geliştirdik. Belediyeler noktasında çorum belediyesinin ülkemizdeki başarısı yadsınamaz. Ülkemizde belediyecilik noktasında büyük başarılara imza attı. Yerli ve milli olan Toruk 101’i hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 102, 103, 104 serilerimiz ile daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz. Ülkemizi başta dışa bağımlılığının önünü kesmek istihdama katkı sağlamak yerli mühendis ve çalışanlarla daha güzel çalışmalara imza atmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Ünal, kaçak-kayıpla mücadelesini tamamen yerli ve milli üretim olan Toruk 101’i kullanan ilk belediyenin Çorum belediyesi olduğunu da sözlerine ekledi.