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17 Temmuz 2018 16:11

Çorum’un Meşhur 10 Dilim Kavunu tezgahta yerini aldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yetişen ve hasadına başlanılan 10 dilim kavun tezgahta yerlerini almaya başladı.

Çorum’un Meşhur 10 Dilim Kavunu tezgahta yerini aldı

17 Temmuz 2018 16:11


İlçeye bağlı 106 köyün yaklaşık 80’ninde ekimi yapılan meşhur 10 dilim kavunun hasadına başlandı. 10 dilim kavun çeşidinin hasadının erken başlayıp erken bittiğini söyleyen üreticiler, bu sürecin 3 aylık bir zaman dilimde gerçekleştirdiğini aktardı.


Kavşut Köyü’nde çiftçilik yapan Cevat Alımcı, bu yıl yaklaşık 30 dönüm araziye 10 dilim kavun ektiğini, şuana kadar 4-5 ton kavun çıktığını, bir kısmının da olgunlaşmasını beklediğini söyledi. Bu yıl yağışların çok olmasından dolayı verimin geçen seneye oranla daha iyi olduğunu söyleyen Alımcı, 5 gün önce hasadını yaptığı tarlasından çıkan 10 dilim kavunları traktörü ile ilçe merkezinde kilosunu 2 TL’den sattığını belirterek, bu cins kavunların hem aroması hem de veriminin güzel olduğu için ektiğini söyledi.



’Kavunun fiyatı ilk çıktığında 1.5-2 lira’


İlk kavun hasadının çıkıp tezgahlardaki yerini almasıyla birlikte fiyatının 1.5 ile 2 TL arasında değişiklik gösterdiğini vurgulayan Alımcı, sezon sonuna doğru kavun bolluğunun olduğu zamanlarda bu fiyatların 1 TL’ye kadar düştüğünü söyledi.


Kavun yetiştiriciliğinin işçiliği çok zordur diyen Alımcı, "Bizim en büyük sorunumuz domuzlar. 15 tane domuz 100 dönüm bir tarlaya girdiği zaman 1 gecede bitirebiliyor. Bizler sabaha kadar domuz nöbeti tutmak zorunda kalıyoruz.” dedi.



’1 kavun 3-4 kilogram arasında geliyor’


Kavşut Köyü’nde yaklaşık 160 dönüme 10 dilim kavun eken Hüseyin Kuşbudu isimli çitçi ise, tarlasından şuana kadar 4-5 ton ürün aldığını, 250 tona yakın ürünün ise olgunlaşmayı beklediğini ifade etti.


10 dilim kavunun ortalama 3-4 kg arasında geldiğini aktaran Kuşbudu, “Hem görüntü hemde lezzet bakımından tüketiciler genellikle bu dönemde 10 dilim kavunu tercih ediyorlar” dedi.


Kuşbudu, "Gerek yaklaşan Kurban bayramı nedeniyle, gerekse yaz tatili olması nedeniyle Sungurlulu olup başka illerde ikamet eden vatandaşların genellikle hediye olarak yaşadıkları şehirlere 10 dilim kavunu götürdüklerini sözlerine ekledi.




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