‘Cumhur İttifakı’na destek istediler

MHP Çorum Milletvekili Adayları Mehmet Akif Aras, Alparslan Karapıçak, Mehmet Karaca ve Alper Büker iftardan sonra ilçeye geldi.

İlk olarak ilçe teşkilatını ziyaret eden Milletvekili adayları, İlçe Başkanı Yasin Şahin ve ilçe yöneticileriyle bir süre görüştükten sonra Ülkü Ocakları Sungurlu Şubesini ziyaret etti. Ülkü Ocakları Sungurlu Şube Başkanı Celal Kalınsazlıoğlu ve yönetim ile bir süre sohbet eden milletvekili adayları, daha sonra İlçe yöneticileri ve kalabalık bir grup ile birlikte esnaf ziyareti yaparak, ziyaretlerde esnaflardan ‘Cumhur İttifakı’na destek istedi.