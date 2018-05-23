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23 Mayıs 2018 11:09

‘Cumhur İttifakı’na destek istediler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Adayları seçim çalışmaları kapsamında Sungurlu’da esnafı ziyaret ederek ‘Cumhur İttifakı’na destek istedi.

‘Cumhur İttifakı’na destek istediler

23 Mayıs 2018 11:09


MHP Çorum Milletvekili Adayları Mehmet Akif Aras, Alparslan Karapıçak, Mehmet Karaca ve Alper Büker iftardan sonra ilçeye geldi.


İlk olarak ilçe teşkilatını ziyaret eden Milletvekili adayları, İlçe Başkanı Yasin Şahin ve ilçe yöneticileriyle bir süre görüştükten sonra Ülkü Ocakları Sungurlu Şubesini ziyaret etti. Ülkü Ocakları Sungurlu Şube Başkanı Celal Kalınsazlıoğlu ve yönetim ile bir süre sohbet eden milletvekili adayları, daha sonra İlçe yöneticileri ve kalabalık bir grup ile birlikte esnaf ziyareti yaparak, ziyaretlerde esnaflardan ‘Cumhur İttifakı’na destek istedi.




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