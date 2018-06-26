Çorum Belediyesinin en büyük yatırımları arasında yer alan 212 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Kentpark, modern şehircilik anlayışını da yansıtacak. Tüm yaş gruplarından insanların dinlenebileceği, spor yapabileceği ve aileleriyle birlikte huzur içerisinde zaman geçirebileceği Kentpark, ayrıca Çorum’un 100 yıllık yeşil alan ihtiyacını karşılayabilecek şekilde planlandı. Belediye Başkanı Zeki Gül, Kentpark’ı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bizzat takip ettiği ve şehrin en büyük yeşil alan projelerinden biri olan Kentpark projesinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başkan Gül, Çorum’un adeta çehresini değiştirecek olan Kentpark’ın devasa bir park olduğunun söyledi.

Modern şehircilik anlayışına uygun bir yaşam alanı şeklinde planlanan parkın Nisan ayında yüzde 22’lik bir kısmının tamamlandığını belirten Başkan Gül, “Bugün itibariyle ise müteahhit firma yüzde 28’lik kısmını daha tamamlandı. Belediye olarak bizim yapacağımız işlerin de yüzde 10’luk kısmını tamamladık. Bugün itibariyle parkımızın yüzde 60’ı tamamlandı. Geriye kalan yüzde 40’lık kısmını da kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Parkımızı bir an önce bitirmek ve hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çok hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parkımıza yerleştireceğimiz çocuk oyun grupları, açık alan spor aletlerinin montajı, bank ve çöp kovası gibi kalemlerden oluşan kent mobilyalarının ihalesini de önümüzdeki günlerde yapacağız” dedi.

"Burası ışıl ışıl olacak"

Kentpark’ta 24 bin metrekarelik bir alanda biyolojik arıtma özelliğine sahip yapay bir gölet inşa edildiğini kaydeden Başkan Gül, "Göletteki suyun arıtılacağı alanların zemin sıkıştırma işlemlerini yapılıyor. Gölet içerisindeki suyun temizlenmesi için alana keçe ve EPDM mebran serimi hemen hemen bitmek üzere. Parkın alt yapı imalatları ve yer altı su depolarının imalatları bitti. Alt yapı alanlarının toprak dolguları tamamlandı. Parkımızın aydınlatmasına hem güvenlik açısından hem görsellik açısından çok önem veriyoruz. Parkımız tamam olduğunda burası ışıl ışıl olacak. Parkımızdaki aydınlatma ve park içerisinde bulunan binalarımızın elektrik hatlarını çektik. İdari binalarımızın dış cephe kaplamaları, çatı imalatları ve iç teşrifat çalışmaları devam ediyor. Cephe kaplama ve teşrifat çalışmaları kısa bir süre sonra bitecek" diye konuştu.

Kentpark’ın 175 bin ve 37 bin 500 metrekare iki ayrı etaptan oluştuğunu ifade eden Başkan Gül, şunları kaydetti:

"175 bin metrekarelik alan olan birinci etaptaki yeşil alanlar, otomatik sulama sistemiyle sulanacak. Buradaki sulama tesisatının yüzde 75’ini tamamladık. Seyir kulesi çelik imalatları bitti. Gölet kenarındaki seyir teraslarının çelik iskele imalatlarına başladık. Gölet çevresinde bulunan amfi alanında oturma yerlerinin de imalatlarına başladık. Birinci etap içerinde bulunan park içi gezinti yolları yüzde 80 oranında bitti. Yine bu etap içerisinde bulunan çocuk oyun gruplarının montajına, fitness alanlarının kauçuk kaplama uygulamasına başladık. 37 bin 500 metrekareden oluşan ikinci etap içerisinde bulunan 250 metre uzunluğunda yapay dere yer alıyor. Yapay derenin betonarme işleri tamamlanmak üzeredir.Yine ikinci etap içerisinde yer alan gezinti yollarının imalatlarının yüzde 65 oranında bitti. Bu etabın alt yapı imalatlarıyla birlikte elektrik tesisatlarını yüzde 80 oranında tamamladık. İkinci etapta 4 adet sergi satış birimi bulunuyor. Bu sergi alanlarının da kaba inşaatını tamamlandı. Az önce de ifade ettiğim gibi Kentpark projemizin yüzde 60’ı tamamlandı. Çocuk oyun alanlarıyla, gezinti alanlarıyla, bisiklet yollarıyla, spor alanlarıyla, botanik bahçesiyle, sosyal donatılarıyla, içerisinde adacıklar olan göletiyle Kentparkımızı kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."