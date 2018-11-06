Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takibindeki 50 milyon liralık dev proje tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği 50 milyon liraya mal olan Kentpark projesi tamamlandı.

Çorum Belediyesinin en büyük yatırımları arasında yer alan 213 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Kentpark, modern şehircilik anlayışını da yansıtacak. Tüm yaş gruplarından insanların dinlenebileceği, spor yapabileceği ve aileleriyle birlikte huzur içerisinde zaman geçirebileceği Kentpark, ayrıca Çorum'un 100 yıllık yeşil alan ihtiyacını karşılayabilecek şekilde planlandı. Belediye Başkanı Zeki Gül, Kentpark'ı gezerek açıklamalarda bulundu.

Kentpark'ın Çorum'un prestij projelerinden birisi olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Zeki Gül, parkın 213 bin metrekareden oluşan 78'lik kısmının geçtiğimiz aylarda ihalesi yapıldığını hatırlatarak, alandaki çalışmaların 6.5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın takibinde olan Kentpark'ın kış mevsimi gelmeden önce bitireceklerinin sözünü verdiklerini anlatan Başkan Gül, "Şu anda Kentpark tamamlandı. Bizim en büyük arzumuz ve temennimiz burasının resmi açılışını Cumhurbaşkanımızın yapmasıdır. Burada en doğru işi yapma noktasında gayret gösterdik. 4 bin 300 ağaç dikimi yaptık. Dikilen ağaçların büyük çoğunluğu tuttu. Burada vatandaşlarımız ve çocuklarımızın tabiri caizse 7'den 70'e insanlarımızın kendini bulabileceği bir mekan oluşturduk. Vatandaşlardan isteğimiz Kentpark tüm Çorumluların. Hepimizin prestiji. Burayı kullananlardan da zarar vermeyecek kirletmeyecek özeni göstermelerini istiyorum” dedi