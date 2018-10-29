Cumhuriyet Bayramı Kargı'da Törenle Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kargı'da da törenle kutlandı.

Hükümet binası önünde düzenlenen çenk sunma törenine Çorum Vali Yardımcısı ve Kargı Kaymakam vekili Recep Yüksel, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Kemal Yağbasan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen, Ak Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik, Müftü V. Fatih Kocagöl, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Burak Coşkun, Milli Eğitim Müdür V. Mücahit Açıkbaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Çelik, Toplum Sağlığı Merkezi Hasan Danacı, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Çiftlik, okul müdürleri, emniyet ve askeri personel ile öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasından sonra tören sonra erdi.