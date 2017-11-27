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27 Kasım 2017 13:36

Dar sokaklara park edilen araçlar itfaiyeye zor anlar yaşattı

Çorum’da bir iş hanının bodrum katında bulunan kalorifer dairesinde yangın çıktı.

Dar sokaklara park edilen araçlar itfaiyeye zor anlar yaşattı

27 Kasım 2017 13:36

İtfaiye ekipleri dar sokaklara hatalı park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.


Edinilen bilgilere göre, Çepni Mahallesi Aynalı Sokak’ta bulunan bir iş hanının bodrum katında kalorifer dairesinde bulunan odunların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman bütün iş hanını kapladı. İş hanından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Çorum Belediyesi Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan sokağın darlığı ve hatalı park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Hatalı parklar yüzünden sokağın başında aracı park etmek zorunda kalan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye aracının geçişini engelleyen bazı araçlar sahipleri tarafından, bir otomobilde esnaflar ve polis ekipleri tarafından el yardımıyla kaldırıldı. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı yangın kısa sürede söndürülürken, apartmanı kaplayan duman da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.


İtfaiye ekipleri dar sokaklara park edilen araçlar nedeniyle yangın ihbarı yapılan adreslere ulaşmakta güçlük çektiklerini belirterek, sokakların çok dar olduğu bazı mahallelerde yolun her iki tarafına park yapılmamasını, bu durumun büyük bir yangında faciaya neden olabileceğine dikkat çektiler.




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