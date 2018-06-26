Davetsiz misafir hem korkuttu hem güldürdü

Olay, Ulukavak Mahallesi’nde bir iş yerinde meydana geldi. Caddede panik halindeki bir sansar Halim Çatal’a ait iş yerine girdi. Sansarın bir anda önünden geçince panik yapan iş yeri sahibi ne olduğunu anlamaya çalışırken verdiği tepki ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Daha sonra hızlıca iş yerinin içerisinde koşmaya başlayan sansar, iş yerini kısa sürede turladı. İş yeri sahibi ve arkadaşı davetsiz misafiri dışarı çıkarmaya uğraşırken sansarla karşılaşan bir çalışanda korkarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sansar daha sonra iş yerinden çıktı.

Hem korkutan hem de güldüren bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.