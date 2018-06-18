Depoda çıkan yangın için itfaiye seferber oldu

İtfaiye ekipleri, yangının deponun yanındaki iş yeri ve binalara sıçramaması için seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Sokak’ta depo olarak kullanılan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının deponun yan tarafında bulunan diğer iş yerleri ve binalara sıçramaması için seferber olan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İş yeri yanan esnafı vatandaşlar teselli ederken, meraklı vatandaşlar da itfaiyenin rahat çalışabilmesi için polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.