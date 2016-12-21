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21 Aralık 2016 18:15

Diyaliz hastalarına moral yemeği

Diyaliz hastalarına moral yemeği

21 Aralık 2016 18:15

Sungurlu Belediyesi tarafından İlçe Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi’nde tedavi gören diyaliz hastalarına moral yemeği verildi.
Mesire Kafede verilen yemeğe Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in yanı sıra Başkan yardımcıları, diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalar ve yakınları katıldı.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Verilen yemeğin amacının hastaların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak, onların sıkıntılarını bir nebze olsa da paylaşıp hafifletmek olduğunu dile getirdi.
Bu tür hastalıklarda moral ve motivasyonun önemli olduğunu vurgulayan Başkan Şahiner, "Hastalar genelde teşhisini öğrendikten sonra hayata küsüp, hayattan kopma noktasına geliyor. Bu tür durumlarda onların yanında yer alarak, bu hastalığa sadece kendisinin değil birçok kişinin sahip olduğunu dile getirip ve hastalarımızı birbirleriyle tanıştırıp hayattan kopmasını engellemek gerekiyor" dedi.



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