Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Başkan Gül’e teşekkür

Dr. Ali Erbaş’ı ziyaret ederek Çorum Belediyesinin ibadethanelerle ilgili hizmet ve yatırımları hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Zeki Gül ziyarette, “Çorum Belediyesi olarak ibadethanelerimizle ilgili çok çeşitli hizmetlerimiz var. Bunlar arasında yeni camii yapımı, mahalle mescidi inşası gibi hizmetlerimiz var. Bunların yanında ibadethanelerimizin bakım ve onarımından çevre düzenlemelerine, ibadethanelerimizin temizliğine kadar birçok çalışma yapıyoruz” dedi.

Başkan Gül, “İbadethanelerimize bu zaman kadar 137 Milyon 560 Bin TL’lik bütçe ayırdık. Mahalle mescitlerimizde sona geldik. Özgün mimari ile şehrimize onlarca mahalle Kur’an kursu kazandırdık. 52 tane camimizde abdesthane, mantolama, güvenlik kamerası, dış cephe kaplama, kubbe kaplama gibi çalışmalar yaptık. İbadethanemizin tezyinatı, minare yapımı, dış cephe bakım onarımları, çevre düzenlemesi gibi hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Belediyemizin inşasını devam ettirdiği Erkek Hafızlık Kur’an Kursu, Mahalle Kur’an Kurslarının tefrişatlarının yapılması ve Hitit Üniversitemizin içerisine yapılacak olan caminin programa alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çorum Belediyesi bu yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek oluyor. Diğer il ve büyükşehir belediyelerimize bu çalışmalarınızı göndereceğim. Çorum Belediyesi yapmış olduğu bu çalışmalarla bizlere çok büyük destek oluyor. Belediye Başkanı Zeki Gül’e ibadethanelerimize vermiş olduğu önemden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Dr. Ali Erbaş’a işlemeli cam vazo hediye etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ise Başkan Gül’e üzerinde Peygamber Efendimizin hadisinin yazılı olduğu hat hediye etti.