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23 Haziran 2017 12:17

Dolandırıcı şebekesine operasyon: 10 tutuklama

Çorum’da telefonla iletişim kurdukları vatandaşları, kendilerini vali olarak tanıtıp engelliler için maddi yardım topladıklarını söyleyerek dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 zanlıdan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcı şebekesine operasyon: 10 tutuklama

23 Haziran 2017 12:17


Cumhuriyet Başsavcılığınca nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında; Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan soruşturma işlemlerinde 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kendilerini Gümüşhane Valisi olarak tanıtan zanlıların F.E’den 24 bin TL, Erzurum Valisi olarak tanıttıkları N.Ç.’den 6 bin TL, Edirne Valisi olarak tanıttıkları K.K.’yı 42 bin TL, Amasya Valisi olarak tanıttıkları M.S.’den 42 bin TL, Afyon Valisi olarak tanıttıkları S.D.’den 15 bin lira, Bolu Valisi olarak tanıttıkları H.G.’den 6 bin TL, Trabzon Valisi olarak tanıttıkları M.Y.’den 45 bin TL, Antalya Valisi olarak tanıttıkları R.A.’dan 9 bin TL, H.K.’yi ise 15 bin TL, İstanbul Valisi olarak tanıttıkları M.K.’yi 9 bin 210 lira, Diyarbakır Valisi olarak tanıttıkları M.A.’dan 15 bin TL dolandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Banka hesaplarına bloke konulması suretiyle ödemeler engellendi.


Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 10’u hakkında tutuklama, 9’u hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. 2 şüphelinin başka suçtan Çorum Ceza İnfaz Kurumunda uzun süreli cezalarının infazı devam ettiğinden, bu suçtan ayrıca tutuklama talep edilmemiştir. 1 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından, yatalak durumda olması sebebiyle sağlık durumu gözetilerek serbest bırakılmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda telefon ve sim kart ile suçta kullanıldığı değerlendirilen sahte engelli sağlık kurulu raporlarına el konulmuştur" dedi.




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