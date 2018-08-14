Dolar Bozdurana Bayram Tıraşı Ücretsiz

Güngör, bin dolar bozdurup makbuzunu gösterenlere bayram tıraşını ücretsiz yapacak.

Sungurlu’da berber Hüsnü Güngör, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek olmak amacıyla bin dolar bozdurup makbuzunu gösteren vatandaşların bayram tıraşını ücretsiz yapacak.

Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yastık altındaki döviz ve altınları bozdurup Türk Lirası’na çevrilmesi çağrısı üzerine kendisinin de bir kampanya başlattığını söyledi.

Günün birlik ve beraberlik içerisinde ülkeye ve ekonomiye sahip çıkma günü olduğunu anlatan Güngör, "Dolar bozdurma kampanyasını teşvik etmek için başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine bin dolar bozdurup makbuzunu getiren vatandaşlarımızın bayram tıraşını ücretsiz yapacağız. Amacımız, ülkemize sahip çıkmak." dedi.