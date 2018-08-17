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17 Ağustos 2018 10:06

Dolarını bozdurana pirinç hediye

Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin kendi işyerinde başlattığı kampanya ile dolar bozduran herkese bedava pirinç vereceğini belirterek tüm vatandaşları dolar bozdurmaya davet etti.

Dolarını bozdurana pirinç hediye

17 Ağustos 2018 10:06


Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, Kendisine ait olan Bilginler Pirinç Fabrikası’nın, fabrika satış mağazasında başlattığı kampanya ile 250 dolar bozdurup fişini getiren herkese 5 kilogram pirinç hediye edeceklerini açıkladı.



’Dolarını bozdur, oyunu boz’


Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin esnaf olarak her zaman olduğu gibi devletin ve hükümetin yanında olduklarını belirterek, ‘’Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde devletimize katkı sunmak ve diğer tüm esnaflarımıza öncülük etmek adına şahsıma ait iş yerimde 250 dolar bozdurup fişini getiren herkese 5 kilogram pirinç hediye ederek ufakta olsa bu mücadelede devletimizin ve hükümetimizin yanında olmak istedik. Başlatmış olduğumuz bu kampanya ya tüm esnaf ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyenlerin oyunlarını bozacağız’’ dedi.


Dolar bozdurma kampanyasına ilk olarak Burhan Balcı isminde bir vatandaş katıldı. Aynı gün içerisinde bozdurduğu döviz bozdurma fişini Fevzi Bilgin’e teslim eden müşteri, 5 kg pirinç hediyesini Bilgin’in elinden teslim aldı.




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