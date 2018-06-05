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05 Haziran 2018 13:57

Domates yüklü tır, park halindeki karpuz yüklü tıra çarptı

Çorum’da park halindeki karpuz yüklü tıra, domates yüklü tır arkadan çarptı.

Domates yüklü tır, park halindeki karpuz yüklü tıra çarptı

05 Haziran 2018 13:57


Kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan Amasya’daki meyve ve sebze haline domates götüren Ali Kılcı yönetimindeki tır, Şeker Fabrikası yanında park halinde duran 55 AAP 925 plakalı karpuz yüklü tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesi hurdaya dönerken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından tonlarca domates ve karpuz yola saçıldı. Yola saçılan domates ve karpuzlar Çorum Belediyesi Temizlik İşlerdi Müdürlüğü ve karayolları ekipleri tarafından yoldan temizlendi. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.


Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan tırın sürücüsü Ali Kılcı, bir anlık dalgınlık sonucu tırın kontrolünü kaybettiğini belirterek, "Park yeri olmadığı halde park halinde olan tıra çarptım. Antalya’dan Amasya haline gidiyordum. Diğer araçta Adana’dan Samsun’daki hale gidiyormuş” dedi.


Kaza, ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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