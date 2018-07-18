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18 Temmuz 2018 14:19

Düdüklü tencereye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Çorum’da oyun oynarken girdiği düdüklü tencere içerisine sıkışan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düdüklü tencereye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

18 Temmuz 2018 14:19


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Pazar günü Kale Mahallesi Milönü 3’üncü Çıkmaz Sokak’taki evlerinde oynayan Ahmet Muhammed Turan, anne ve babası uyuduğu sırada mutfağa gidip, düdüklü tencerenin içerisinde oyun oynarken sıkıştı. Çocuğun ağlaması ve büyük oğlunun yanlarına gelerek kardeşinin tencereye sıkıştığını söylemesi üzerine mutfağa koşan anne-baba, çocuklarını o halde görünce görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerini arayan baba yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik bir çalışmanın ardından küçük çocuğu düdüklü tencereden çıkardı.


Baba Gökhan Turan, sabah saatlerinde işten geldiğini belirterek, kahvaltı yapmak için uzandığını söyledi. Bu sırada büyük oğlu Eymen’in yanına geldiğini anlatan Turan, "Kardeşim sıkıştı deyince şaşırdım. Koşarak mutafa gittim. Şaşkınlık içerisindeydim. 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencere içerisine nasıl girdi. Şoka girdim. Eşimle birlikte 10 dakika uğraştık. Soğukkanlılığımı korudum, hemen itfaiyeyi aradım. 10 dakika sonra itfaiye ekipleri geldi" dedi.


Düdüklü tencereyle birlikte çocuğu aşağı indiren baba Turan, kendisi de dahil küçük çocuğun o halini görenin gülmeye başladığını ifade ederek, "İtfaiyeci arkadaşlar rahat olmamızı istedi. Rahatım ancak çocuk ağlıyor. Korktu da. Ağlayan çocuğu susturmanın da imkanı yok. Yarım saatlik çalışmanın ardından Ahmet Muhammed’i çıkardılar. O sırada itfaiyeci arkadaşın parmağı kesildi. O arkadaşa teşekkür ettim. Sağlık durumunu sordum iyiyim dedi” ifadelerini kullandı.


Ahmet Muhammed Turan’ın girdiği tencereyi saklamayı planladığını dile getiren baba Turan, "Tencereyi apartman girişine koydum. Oğlum büyüdüğü zaman hatıra olsun diye gösterecektim. Tencereyi götürmüşler. Kim götürdü onuda bilmiyorum. Aradım bayağı bulamadım" diye konuştu.




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