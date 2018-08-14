Edinilen bilgilere göre, 16 Haziran tarihinde ilçeye bağlı Turgutlu köyünde yaşayan Alaattin Ç. adlı şahıs, Haydar B. isimli şahsın evindeki düğüne gitti. İddialara göre, alkollü olduğu belirtilen Alaattin Ç. düğün evinde küfür edip, taşla düğün evinin camını kırdı. Sakinleştirmeye çalışılan ve düğün evinden uzaklaştırılan Alaattin Ç., kendisini evine götüren Ahmet Suat Ü.’yü bacağından ısırırken, diğer şahsın da kafasına yumruk atarak yaralandı.

14 Temmuz 2018 tarihinde ise Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na müracaat eden Ramazan B., daha önce aralarında husumet bulunan köylüsü Alaattin Ç.’nin evinin önünde kendisinin omuz ve diz kapağından bıçakladığını, olayın ardından şahsın kendisine ait traktörü evinin önünden olarak kaçtığını söyledi. Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, firar eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, ayrıca daha önce Ramazan B. adlı şahsın evine av tüfeği ile 2-3 el ateş ettiği, şahısların karşılıklı silahlı çatışmaya girdiği, Ramazan B. isimli şahsında o sırada evinin balkonunda oturduğu ve sağ koluna 2-3 tane saçma isabet ettiği öğrenildi.

Bir diğer olayda ise Alaattin Ç. adlı komşusuna giden M.B. adlı şahsı köyün içerisinde sebepsiz yere darp etti. Kendi imkanlarıyla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne giden şahıs, hayati tehlikesinin bulunması üzerine Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Darp olayının ardından Alaattin Ç., aynı köyden O.Ü isimli şahsa ait olan otomobili evinin önünden izinsiz alarak olay yerinden uzaklaştı.

Jandarma ekipleri, 12 Ağustosta firari olan Alaattin Ç.’nin, Sungurlu istikametine seyir halinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Sungurlu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri takibe aldıkları Alaattin Ç.’yi ilçe girişinde yakalayarak gözaltına alırken, çalınan otomobil de muhafaza altına alındı.

Hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.