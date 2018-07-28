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28 Temmuz 2018 14:26

Düğünden dönen aile kaza yaptı : 1’i ağır 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Düğünden dönen aile kaza yaptı : 1’i ağır 4 yaralı

28 Temmuz 2018 14:26


Edinilen bilgiye göre Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ayhan Akyıldırım (70) idaresindeki 06 AS 5080 plakalı araç bir anlık dikkatsizlik sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu.


Kazada araç sürücüsü Ayhan Akyıldırım, araçta yolcu olarak bulunan Ece Akyıldırım (16), Solmaz Akyıldırım (46) ve Keziban Çapan (70) yaralandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevkedilirken, yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Samsun’da kızlarının düğünden dönerken kaza yaptığı öğrenilirken, araçta bulunan gelinlik ve ziynet eşyaları yola saçıldı.


Yaralılardan durumu ağır olan Keziban Çapan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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