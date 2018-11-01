DUMESF Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak'dan uyuşturucu uyarısı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, uyuşturucu madde bağımlılığının Türkiye'deki genç jenerasyonu öldürmek için kurulan ve tasarlanan bir sistem olduğunu açıkladı.

DUMESF Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Hitit üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. “Uyuşturucu ile Mücadelede Tek Yol Spor” konulu bir konferans veren Ilıcak, Türkiye'ye yöneltilen uyuşturucu silahına dikkat çekti.

Dünyada silah ticareti yapan tüccarlar olduğu gibi madde bağımlılığı alanında da çalışma yapan gruplar olduğuna dikkat çeken Ilıcak, geçtiğimiz yıl madde bağımlılığından dolayı 800 çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

"Bonzaiden bin 300 kişi hayatını kaybetti"

Uyuşturucu maddeler içerisinde en göze çarpan maddenin bonzai olduğunu vurgulayan Ilıcak, “Bu bir zehir. Önceki yıl bonzai kullanımından dolayı bin 300 çocuk hayatını kaybetti. Bunların içerisinde maalesef üniversiteli sayısı yüzde 15. Kıbrıs'ta 20 tane vaka var. Üniversiteliler denemek için bu işi yapıyor. Bunun yarını yok. Üniversite öğrencilerine değişik isimlerde değişik kimliklerde sunmak için uyuşturucu maddeler hazırlanıyor. Dünyada ülke insanlarını öldürmek isteyen bir sistem varsa dünyada da hiçbir ülkenin sahip olmadığı Türkiye'deki genç jenerasyonu öldürmek için kurulmuş tasarlanmış bir sistem. Uyuşturucu silahı ile bir nesli yok etmeye çalışıyorlar. Bunların tamamı sizi yok etmeye, ortadan kaldırmaya yeterli bir sebep” dedi.

Alkol konusunda Türkiye'de bir tiyatro oynandığına dikkat çeken Ilıcak, “Alkol zararlı hepimiz biliyoruz. Ama şöyle bir tehlike var. Bağımlılık noktasında sizi avucunun içine alır. Orada şu yoktur. Ben ister içerim ister içmem deme gibi bir şansınız yoktur. Bir de Türkiye'de bir dümen var. Sosyal çevresi biraz daha sözüm ona üst seviyede olan insanlar arasında sosyal içicilik kavramı var. İster içerim ister içmem böyle bir dünya yok. Bir çizgi düşünün ya içersiniz ya içmezsiniz” ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu ile doping arasında hiçbir fark yok"

Dopingle ilgili Türkiye'de ciddi sıkıntılar olduğunun altını çizen Ilıcak, “Olimpiyat madalyalı sporcularımızdan doping çıktı. Uyuşturucu ile doping arasında hiçbir fark yok. İkisi de zehirliyor. İkisi de bağımlılık yapıyor. Olimpiyat şampiyonu olan bir kardeşimizin 6 ay sonra yüzünde gözünde şişmeler oluyor. Ve ilacı almadığı sürece de ölüyor. Bunun en güzel anlatımını asrın güreşçisi Cumhurbaşkanı Danışması Hamza Yerlikaya yaptı. Bu işin çok iyi farkında. Ha uyuşturucu ha doping açıklamasını yaptığı yıllar Türkiye'de bazı antrenörler, anne baba antrenörler çocukları madalya alsın diye doping yapıyorlardı” diye konuştu.

Ilıcak, konferans sonrası öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Konferansı Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Yamaner ve DUMESF İl Temsilcisi Kenan Biçer de izledi.