Dünya 2.'si milli güreşçiye büyük ödül

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası erkek serbest stil 86 kiloda dünya ikincisi olan milli güreşçi Fatih Erdin memleketi Çorum'da Mehter marşıyla karşılandı. Milli güreşçiye Çorum Belediyesi tarafından arsa ile ödüllendirildi.

Abide meydanından Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke ve Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak tarafından karşılanan milli güreşçi Fatih Erdin, daha sonra araç konvoyuyla şehir turu attı. Sevgi gösterileri ve alkışlarla karşılanan milli güreşçi büyük bir gurur yaşadı.

Şehir turunun ardından milli güreşçi Çorum Belediyesi önünde Belediye Başkanı Zeki Gül tarafından çiçeklerle karşılandı.

Burada bir konuşma yapan milli güreşçi Fatih Erdin, Çorum'a ilk defa dünya şampiyonasında büyükler kategorisinde bir madalya kazandırdıklarını belirterek, “Buda bana nasip olmadı. İkinci oldum. Şampiyon olmak isterdim nasip olmadı. İnşallah bundaki sonraki şampiyonalarda altın madalyayı Çorum'a getirip ayrı bir gurur yaşatmayı isterim. Beni destekleyen herkese ve belediye Başkanımız Zeki Gül'e teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra Çorum'da güreş daha iyi yerlere gelip daha güzel şekilde olacaktır” dedi.

Belediye Başkanı Zeki Gül ise, milli güreşçiyi Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke'nin keşfettiğini açıklayarak, çocuk yaşta güreşe başlayan Erdin'in zirveye çıktığını söyledi.

Çorum Belediyesi olarak ata sporuna yaptıkları yatırım ve her kategoride Çorum güreşini Türkiye'ye tanıtmak adına verdikleri emeklerin bugün meyvelerini almanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Gül, Çorum güreşini en iyi temsil şekilde temsil etmek adına mücadele ettiklerinin altını çizdi.

2020 yılındaki dünya şampiyonasına bugünden itibaren çalışarak Fatih Erdin'in hem Türkiye'yi hem de Çorum'u en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını vurgulayan Başkan Gül, “Şımarmadan, gurur ve kibre kapılmadan ben dünyada derece yaptım bundan sonra beni dünyada kimse yenemez dediği an kaybeder. Bunları demeden ben Fatih'in 2020 yılındaki şampiyonada şampiyon olacağına inancımız tamdır”

Vali Necmettin Kılıç da, Çorum Belediyesi'nin güreşle yakından ilgilendiğini ve Belediye Başkanı Zeki Gül'ün ata sporuna büyük önem verdiğini söyledi.

Güreşin ata sporu olduğunu vurgulayan Vali Kılıç, “Bu çalışmaların semeresini görmek gurur verici. Çorum dünya ikincisi çıkarmış bu bizim için övünülecek bir şey. Gurur abidesi. Evladımızı tebrik ediyorum. Türkiye'de belediyeler içerisine ata sporuna bu kadar destek veren bir belediye var mı bilmiyorum. İnşallah bundan sonraki şampiyonalarda birincilik çıkarırız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Necmettin Kılıç ve Belediye Başkanı Zeki Gül, milli güreşçi Fatih Erdin'e tahsil edilen arsanın tapusunu birlikte verdiler.