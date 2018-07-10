Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 19:18

’Dur’ ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu yakalandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucunda yakalan otomobil, kaçarken polis memuruna çarptı.

’Dur’ ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu yakalandı

10 Temmuz 2018 19:18

Ayağı kırılan polis memuru hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre olay Hacettepe Mahallesi Adliye lojmanlarında meydana geldi. Adliye lojmanları önünde 06 GA 105 plakalı otomobilden şüphelenen polisler aracı takibe aldı. Polisi görünce kaçan otomobil, kovalama sonucunda dar bir sokakta kıstırıldı. Kıstırıldığı sokaktan kaçmaya çalışan otomobil, Polis memuru Kenan A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve ayağı kırılan polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobil ile birlikte yakalanan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç