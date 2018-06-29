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29 Haziran 2018 14:19

Düvenci Belediyesi’ne yeni itfaiye aracı

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın girişimleri ile Düvenci Belediyesi’ne Türkiye Belediyeler Birliği tarafından itfaiye aracı hibe edildi.

Düvenci Belediyesi’ne yeni itfaiye aracı

29 Haziran 2018 14:19


Düvenci Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Ramazan ayında düzenlenen birlik iftarına katılan milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın itfaiye aracı sözünü verdiğini hatırlatarak, “Milletvekilimizin girişimleri sonucu bir hafta gibi kısa sürede aracımız Türkiye Belediyeler Birliği’nden belediyemize hibesi gerçekleştirildi. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Düvenciye daha kaliteli ve daha hızlı hizmet gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızda bize destek olan milletvekillerimiz, il ve merkez ilçe başkanımız ve Çorum Belediyemize teşekkür ederim” dedi.


“AK Parti, Türkiye’ye konfor üretiyor”


AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ise, AK Parti’nin hizmetleriyle Türkiye’ye konfor ürettiğini söyledi. Bir partinin var olup olmadığını görmek isteyenlerin partilerin tabelaları yerine hizmetlerine bakmasını isteyen Karadağ, 2002 yılından bugüne kadar AK Parti’nin yaptığı hizmetlerin ortada olduğuna dikkat çekti. Karadağ, AK Parti hizmetleri, dinamizmi, topluma verdiği umutlar ve çok iyi kullandığı sorun çözme yeteneğiyle yaşayan bir parti olduğunu kaydetti. Başkan Yalçın’ın görev süresince başarılı çalışmalara imza attığını dile getiren Karadağ, tek dertlerinin milletimizin bize verdiği emanetin gereğini hakkıyla yerine getirerek, Çorum ve Çorum halkına en iyi ve kaliteli hizmetleri sunmak olduğunu sözlerine ekledi.


AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ise, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar millete hizmet yolunda çok işler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Yeni Türkiye’nin inşasında Düvenci bize hir zaman destek oldu. İnşallah bizde elimizden geleni en iyi şekilde yaparak gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakacağız” diye konuştu.


Törene Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Yabacıoğlu, Alper Zahir, İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya ve belde halkı katıldı. Konuşmaların ardından itfaiye aracına binen Karadağ ve Akar, aracı inceleyerek anahtarını Belediye Başkanı Necmettin Yalçın’a teslim ettiler




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