Düvencililer birlik ve kardeşlik iftarında buluştu

Düvenci Beldesinde bu yıl ikinci düzenledikleri iftar programını geleneksel hale getireceklerini dile getiren Yalçın, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da 24 Haziran seçimlerinde Düvenci’nin AK Parti’ye tam destek vereceğine inancının tam olduğunu belirterek, Düvenci’nin Çorum’da rekor kıracağını söyledi.

AK Parti 4. Sıra Milletvekili Adayı Serap Yıldırım da bütün şer odaklarının Türkiye’ye göz diktiğini vurgulayarak, kadınları, çocuklara daha güzel bir gelecek için kapı kapı gezmeye ve Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmaya davet etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ise Düvenci’nin AK Parti kurulduğu günden itibaren hem belediye seçimlerinde hem de genel seçimlerde hep destek verdiğini ifade ederek, “Belediye başkanımızı da çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Cumhur ittifakının dışındaki partiler yeniden eski sisteme, koalisyon dönemlerine dönmek için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’nin başından gönderelim de Türkiye batsın, ne olursa olsun hesabındalar. Cumhurbaşkanı büyük bir oranla seçilecek ama parlamentoda farklı çıksın algısındalar. Orada zayıf bırakmak istiyorlar. Böyle bir propaganda yürütüyorlar” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Türkiye’yi bölmeye çalışan odakların 24 Haziran seçim kararı alındığı günden itibaren Türkiye’nin ekonomisini bozmak için hesap yaptıklarını söyledi.

15 Temmuz’da Türkiye’yi bölmeye çalışan odakların 24 Haziran seçim kararı alındığı günden itibaren Türkiye’nin ekonomisini bozmak için hesap yaptıklarını belirten AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “15 Temmuz’da ülkemizi bölmeye çalıştılar. Aynı odaklar seçim kararı aldığımız günden bu tarafa ekonomiyi bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Almanya “sırtımı YPG’ye dayadım” diyen partiye miting izni veriyor AK Parti’ye vermiyor. Fotoğrafı netçe görüyorsunuz. Bu sadece Cumhurbaşkanının meselesi olmaktan çıktı. Türkiye’nin, milletin meselesi oldu. Nasıl 15 Temmuz bu milletin kurtuluş günü ise 24 Haziran’da bu milletin şahlanış günü olacak inşallah” dedi.

2019 yılı sonunda tüm ilçelere doğalgaz gideceğini de aktaran Milletvekili Ceylan, “İlçelere doğalgaz vermeye başladık. Bir gün gelecek Düvenci’ye de doğalgaz gelecek. 2019 yılının sonuna kadar tüm ilçelerimize doğalgaz gidecek. Birileri Çorum’da ne var diyor ya, Türkiye’de 30 ilde doğalgaz yokken Çorum’a geldi” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın’a da teşekkür eden Ceylan, “İyi bir Belediye Başkanınız var. Çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Düvenci Belediyesi için olası yangınlarda kullanılacak olan maliyeti 800 bin TL olan itfaiye aracıda seçimden önce teslim edilecek” şeklinde konuştu.

Güçlü bir hükümet için mecliste milletvekilleri çoğunluğunun da AK Parti’de olmasının gerektiğinin altını çizen Ceylan, Düvencililerden 24 Haziran seçimleri için destek istedi.