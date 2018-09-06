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06 Eylül 2018 22:43

Elektrik akımına kapılan koyunu kurtarmaya çalışan çoban hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde elektrik akımına kapılan koyununu kurtarmaya çalışan çoban hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan koyunu kurtarmaya çalışan çoban hayatını kaybetti

06 Eylül 2018 22:43


Edinilen bilgilere göre, Çadırhöyük köyünde yaşayan Bayram Irkıçatal (31) arazide hayvanlarını otlattıktan sonra akşam saatlerinde köye döndü. Irkıçatal, hayvanlarını eve götürdüğü sırada koyunlardan birisi köy içerisinde bulunan elektrik direğinde akıma kapıldı. Akıma kapılan koyunu kurtarmaya çalışan Irkıçatal’da bir süre sonra elektrik akımına kapıldı. Olayın ardından yaralanan talihsiz çoban kaldırıldığı Kızılırmak İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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