Elif Beren bebek son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'da çarpışan 2 otomobilden 1'inin Yeşilırmak'a uçmasıyla ters dönen aracın içinde bir vatandaş tarafından annesi ve babasıyla birlikte kurtarıldıktan sonra tedavi gördüğü 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden 7 aylık Elif Beren bebek, Çorum'un Osmancık ilçesinde son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Kaza, Amasya'nın Kurtboğan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin K. yönetimindeki 55 DG 760 plakalı otomobil ile Mehmet Gümüş'ün kullandığı 19 AH 049 plakalı otomobil çarpışmış, kazada Gümüş yönetimindeki otomobil ırmağa uçarak ters dönmüştü. Kaza sonrası suyun içindeki otomobildeki sürücü Mehmet Gümüş, eşi Sibel Gümüş ile 7 aylık kızları Elif Beren Gümüş, yoldan geçen ekmek fırını ustası Muammer Kiraz, tarafından araçtan çıkartıldı.

Ağır yaralanan ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aile burada tedavi altına alınırken, ilk müdahalesinin ardından 7 aylık bebek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Elif Beren Gümüş Samsun'daki hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elif Beren Gümüş'ün cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından öğretmen olan dayısı Abdullah Kani Temiz'in kucağında özel araçla memleketi Çorum Osmancık ilçesine getirildi. Cenazenin ilçe hastanesine getirilmesiyle birlikte yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren bazı yakınlarını hastane personeli ve yakınları teselli etti.

Elif Beren bebeğin cenazesi Beylerçelebi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, hastane personeli ve Elif Beren bebeğin yakınları katıldı.