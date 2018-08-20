Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Çorum’daki trafik denetimlerine katıldı

Bölge Trafik Müdürlüğü’ndeki uygulama noktasını ziyaret eden Uzunkaya, sürücülere “kırmızı düdük” projesi hakkında bilgi vererek, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kurban Bayramı tatilinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının da dahil edildiği bir denetim mekanizması kurulduğunu dile getiren Uzunkaya, trafik terörüne karşı topyekün bir seferberlik yürütüldüğünü açıkladı.

“Kırmızı düdük projesi hakkında da bilgi veren” Uzunkaya, “Çocuklarımıza yönelik bu bayram ben de trafik polisiyim, ’hatalı sürücüye kırmızı düdük’ kampanyasını başlattık. Çocuklarımızın aileleri üzerinde etkili olduklarını biliyoruz. Bundan hareketle çocukların geleceğimiz adına bu işin içine şimdiden aktif olarak çekilmesiyle gelecekte yol kullanıcısı olarak bu yavrularımızın çok daha duyarlı dikkatli olacağı bir zemin oluşsun istedik” dedi.

Çorum’un ulusal bazda D-100 ve uluslararası E-790 karayoluna sahip olduğunu belirten Vali Necmettin Kılıç ise, her iki yolda da trafik kazalarının yaşanmaması için bin 400 polis ve 750 jandarma ile komandoların görevlendirildiğini açıkladı.

Vali Kılıç, “Halkımızın mal ve can güvenliği için herşeyi yapacağız. Vatandaşlarımızda kendi kendilerinin polisleri olarak güvenlik güçlerine yardım etmeliler. Bir olay gördükleri zaman ihbarda bulunmalılar. Sorunlar ancak böyle çözüme kavuşur. Bayram için gerekli güvenlik tedbirlerini de alarak uygulamaya başladık” dedi.

Kılıç, şehirlerarası toplu ulaşım hizmeti veren otobüslerde de sivil polislerin habersiz denetimlere devam edeceğini sözlerine ekledi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’ya denetimlerde Vali Necmettin Kılıç ve Emniyet Müdürü Murat Kolcu eşlik etti.