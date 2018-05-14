Empati Atölyesi’ne katılanlara sertifikaları verildi

5 farklı atölyede gerçekleştirilen 25 farklı etkinlikle empatiyi geliştirmek için düzenlenen etkinlikler sona ererken, Empati Atölyesi’ne katılan katılımcılara düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Engellilerle empati kurmayı hedefleyen Engelsiz Atölye, mültecilerle empati kurmaya yönelik Göç Atölyesi, yaşlılarla empati kurmaya yönelik Zaman Atölyesi, sosyal medya okumalarını kapsayan Bağımlılık Atölyesi ve ergenlik dönemi sorunlarını temel alan Ergenlik Atölyesi etkinlikleri gerçekleştirildi. Öte yandan Mukadder Akaydın Anadolu Lisesi ve TED Koleji’nde Engelsiz, Göç ve Zaman Atölyeleri çalışmaları gerçekleştirildi.

Düzenlenen sertifika töreninde eğitimciler Havva Kahraman, Mustafa Yüztgenç, İpek Başaranhıncal, Gülbin Ertekin, Aslı Büşra Köse, Züleyha Taşkaya, Mervenur Şahin ve Merve Yallım’a teşekkür belgeleri verildi.

Atölye çalışmalarına aksatmadan gelen ve atölye çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrenciler Kübra Genç, Mehmet Çiyin, Meryem Güventürk, Arzu Arslan, Murat Keskin, Kübra Koçak, Furkan Açıkgöz, Ramazan Adanalı, Kübra Kızılkaya, Merve Korkmaz, Nuran Çetin, Yusuf Akdağ, Rukiye Kırtay, Zeynep Nur Keseni’ye sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Ahmet Yabacıoğlu verdi.

Çorum Belediyesi Veli Paşa Konağı’nda düzenlenen sertifika törenine Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Ahmet Yabacıoğlu ve Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu katıldı.