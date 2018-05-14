Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 14:01

Empati Atölyesi’ne katılanlara sertifikaları verildi

Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Empati Atölyesi’ne katılanlara sertifikaları verildi.

Empati Atölyesi’ne katılanlara sertifikaları verildi

14 Mayıs 2018 14:01


5 farklı atölyede gerçekleştirilen 25 farklı etkinlikle empatiyi geliştirmek için düzenlenen etkinlikler sona ererken, Empati Atölyesi’ne katılan katılımcılara düzenlenen törenle sertifikaları verildi.


Engellilerle empati kurmayı hedefleyen Engelsiz Atölye, mültecilerle empati kurmaya yönelik Göç Atölyesi, yaşlılarla empati kurmaya yönelik Zaman Atölyesi, sosyal medya okumalarını kapsayan Bağımlılık Atölyesi ve ergenlik dönemi sorunlarını temel alan Ergenlik Atölyesi etkinlikleri gerçekleştirildi. Öte yandan Mukadder Akaydın Anadolu Lisesi ve TED Koleji’nde Engelsiz, Göç ve Zaman Atölyeleri çalışmaları gerçekleştirildi.


Düzenlenen sertifika töreninde eğitimciler Havva Kahraman, Mustafa Yüztgenç, İpek Başaranhıncal, Gülbin Ertekin, Aslı Büşra Köse, Züleyha Taşkaya, Mervenur Şahin ve Merve Yallım’a teşekkür belgeleri verildi.


Atölye çalışmalarına aksatmadan gelen ve atölye çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrenciler Kübra Genç, Mehmet Çiyin, Meryem Güventürk, Arzu Arslan, Murat Keskin, Kübra Koçak, Furkan Açıkgöz, Ramazan Adanalı, Kübra Kızılkaya, Merve Korkmaz, Nuran Çetin, Yusuf Akdağ, Rukiye Kırtay, Zeynep Nur Keseni’ye sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Ahmet Yabacıoğlu verdi.


Çorum Belediyesi Veli Paşa Konağı’nda düzenlenen sertifika törenine Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Ahmet Yabacıoğlu ve Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç