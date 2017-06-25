En acı bayram ziyareti

Asri mezarlığında bulunan şehit öğretmenin mezarının başında dua eden amca Ertuğrul Yalçın, dede Rıza Yalçın ve babaanne Şenay Yalçın, gözyaşlarına boğuldu. İlk kez Şenay öğretmensiz Ramazan Bayramını karşılayan Yalçın ailesinde hüzün hakimdi.

Türk bayraklarıyla donatılan şehit torununun mezarı başından bir an olsun ayrılmayan babaanne Şenay Yalçın, “Ben geldim de niye kalkmıyorsun yavrum. Babaannene niye böyle yapıyorsun yavrum. Boynumu bükük beni öksüz bıraktın yavrum. Dünya bir yana sen bir yana yavrum. Aybükem yavrum beni niye bıraktın” diye gözyaşı döktü.

Acılı aileyi mezarlıkta bulunan vatandaşlar teselli etti. Aynı zaman izci olan şehit öğretmenin mezar taşında ise izci flaması olduğu görüldü.

Öte yandan şehit müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın mezarı ziyaretçi akınına uğruyor. 7’den 70’e birçok kişi, mezarı ziyaret ederek dua ediyor.