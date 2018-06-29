En büyük hayalini gerçekleştirdiler

Ailesinin müracaatı sonucunda Koçak hayali gerçek oldu ve bir günlük askerlik yaptı.

İlçeye bağlı Balkaya Köyü’nde yaşayan İsmail Koçak’ın en büyük isteği askere gitmekti. Aile ve yakınları bunun için hareket geçerek yetkili yerlere müracaatta bulundular ve müracaata olumlu cevap aldılar.

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmail Koçak’ı köyünden aldı. Kıyafet ve bot verilen Koçak’ın daha sonra asker traşı yapıldı. Koçak bir gün boyunca eğitim yaptı, nöbet tuttu ve yol kontrolüne çıktı.

Gün boyunca çok mutlu olduğu gözlenen İsmail Koçak’ın ailesi duygu dolu anlar yaşadılar.

Çok mutlu ve çok gururlu olduklarını söyleyen İsmail Koçak’ın ailesi, “Oğlumuzun şu hayattaki tek hayali asker olmaktı. Biz de temsili de olsa bu isteğini yerine getirdik. Başta İlçe Jandarma Komutanımız Üsteğmen Tolga Çiftçi olmak üzere, komutanlarımız ve askerlerimize teşekkür ediyoruz. Onun mutlu olduğunu görmek dünyalara bedeldi. Keşke sağlıklı olsaydı da gerçekten askere gönderebilseydik” ifadelerini kullandılar.