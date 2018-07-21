Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 08:44

En çok ölümlü kaza İstanbul’da en az ölümlü kaza ise Kırşehir ve Batman’da

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında meydana gelen 205 bin 977 trafik kazasında bin 629 kişi hayatını kaybederken, 146 bin 487 kişi yaralandı.

En çok ölümlü kaza İstanbul’da en az ölümlü kaza ise Kırşehir ve Batman’da

21 Temmuz 2018 08:44


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan istatisklere göre, 2018 yılının ilk 6 ayındaki trafik kazalarının 163 bin 685’i yerleşim yerinde, 42 bin 292’s ise yerleşim yeri dışında meydana gelirken, bu kazaların bin 228 tanesi ölümle, 87 bin 866 tanesi ise yaralanmayla sonuçlandı.


Kazaların oluş şekillerine göre ilk sırayı karşılıklı çarpışma alırken bu kazaların 41 bin 558’ine tek araç, 41 bin 171’ine iki araç, 5 bin 425’ine ise çok araç karıştı. Trafik kazalarının neden olan unsurların başında ise sürücü, yaya, araç, yol ve yolcular gelirken, kazalara neden olan sürücü kusurlarında ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamaların dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ve arkadan çarpma ön plana çıktı. Yıl içerisinde 142 bin 96 aracın karıştığı kazada ilk sırada otomobiller, ikinci sırada kamyonet, üçüncü sırada motosikletler yer alırken bunları bisiklet, kamyon ve çekiciler takip etti.


Kural ihlali yapanlara 1.8 milyar lira ceza


2018 yılında trafik kurallarını ihlal eden sürücü ve yayalarda cezasız kalmadı. Trafik ekipleri tarafından 254 bin 312 lirası yayalara, 2 milyon 954 bin 754 lirası yolculara, 691 milyon 21 bin 836 lirası sürücülere, 1 milyar 130 milyon 266 bin 458 lirası araç plakası olmak üzere toplam 1 milyar 824 bin 497 bin 360 lira trafik cezası kesilirken, 478 bin 741 araç ise trafikten men edildi.


En çok ölümlü kaza İstanbul’da en az ölümlü kaza Kırşehir ve Batman’da


2018 yılında en çok ölümlü trafik kazası İstanbul’da meydana geldi. İstanbul’da 8 bin 367 tane ölümlü-yaralamalı kaza meydana gelirken bu kazalarda 79, Ankara meydana gelen 6 bin 323 trafik kazasında 81, Kırşehir ve Batman’da meydana gelen trafik kazalarında ise 1 kişi hayatını kaybetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç