En özel devlet üniversitesi öğrencilerini bekliyor

1976 yılında Çorum Makine Meslek Yüksekokulu ile temelleri atılan ve istihdam odaklı bölüm-programları bünyesinde barındıran Hitit Üniversitesi, deneyimli kadrosu, dinamik ve yetkin öğretim elemanları ile ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, yöresiyle ve sanayisiyle her yönden bütünleşmiş, yeniliklere açık çağdaş bir üniversite olarak "Marka Şehir Dünya Üniversitesi" sloganıyla hedefine emin adımlarla ilerliyor. Kuruluşundan bugüne kadar kısa zamanda büyük bir gelişme gösteren Hitit Üniversitesi, tanıtım faaliyetleri, başarılı çalışmaları ve yurt dışındaki üniversitelerle yaptığı ikili iş birlikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Çözüm odaklı üniversite alanında mükemmel bilgi ve beceriyle donanmış, en az bir yabancı dil bilen, bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelere ayak uydurabilen, yeniliğe açık, üretken, girişimci ve öncü bireyler yetiştirmeyi hedefleyen üniversite, güçlü akademik kadrosu, uluslararası işbirlikleri ve tüm olanaklarıyla öğrencilerinin mezuniyet sonrasındaki iş hayatında ve toplumda daha iyi yerlere gelmesi, başarılara erişmesi adına özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bünyesinde 11 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulu bin 516’sı lisansüstü öğrencisi olmak üzere 19 bine yakın öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren Hitit Üniversitesi, çoğunluğunu Orta Asya Cumhuriyetleri’nden olmak üzere Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar ve Kafkaslara kadar toplam 34 farklı ülkeden 178 öğrenciye de ev sahipliği yapıyor.

Hitit Üniversitesi’nin 40 yıllık köklü geçmişi, deneyimli personeli, kurumsallaşmış yapı ve gelenekleri, sürekli gelişen altyapısıyla artık bir marka haline geldiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin fen bilimleri, teknik bilimler, beşeri bilimler, sağlık bilimleriyle spor branşlarında eğitim ve öğretim hizmeti verdiğini söyledi. Açılan bölüm ve programların bölgenin koşullarına uyum göstermesi ve istihdam garantili olmasına özen gösterdiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi’nin böylelikle öğrencilerini Türkiye’de çok az sayıdaki üniversitede bulunan ve iş imkânı yönüyle ön plana çıkan programlarla buluşturduğuna işaret etti. Prof. Dr. Alkan, ayrıca enstitüler bünyesinde araştırmacı insan kaynağı ve üniversiteye akademik kadro yetiştirmeye yönelik bulunan 38 lisansüstü program ile akademik kariyer yapmak veya alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin, lisans eğitimini tamamladıktan sonra gerekli sınav koşullarını yerine getirdikleri takdirde lisansüstü eğitimlerine devam edebileceklerini belirtti.

Üniversite hayatı boyunca öğrencilere iyi bir eğitim vermenin ve mesleki birikimlerinin arttırılmasının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerini sağlayabilecek tüm faaliyetler olabildiğince desteklenmekte ve üniversite genelinde bu tür faaliyetlerin yaygınlaştırıldığını dile getiren Alkan, öğrencilere sosyalleşme bilinci, interaktif düşünme, vizyon kazanma, sorumluluk ve risk alabilme, liderlik gibi yetkinliklerin kazandırılmaya çalışıldığı bu etkinliklerle onların canlı sosyal yaşamın bir parçası olmalarının sağlandığını belirtti.

Hitit Üniversitesinde öğrencilerin; değişim programları, kulüpler, yurt içi ve yurt dışı gezileri, sosyal ve spor etkinlikleri, çeşitli organizasyonlar ile eğitim yaşamlarını renklendirebileceklerini anlatan Alkan, “Öğrencilerin zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini amaçlayan üniversitemizde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre hemen hemen her konuda mevcut olan 93 aktif öğrenci kulübü ile gerek öğrenci projeleri ve teknik geziler gerekse sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir. Bu sayede, öğrencilerimiz sadece güçlü bilgi donanımına sahip bireyler olarak değil; kültürel, sanatsal, sosyal açıdan da gelişmiş bireyler olarak mezun olmaktadırlar. Ayrıca Üniversitemiz kütüphanelerinin etkili ve kaliteli bir şekilde hizmet verebilmesi için yapılacak tüm çalışmalar, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda ve üniversitemiz stratejik hedefleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilmektedir. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizden gelen talepler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilen ve güncel tutulan koleksiyonlarımıza dâhil edilen yeni yayınlarla birlikte gelinen noktada, Üniversitemizde şu anda toplamda basılı ve elektronik kaynak sayımız 760 bin 543’dür. Tüm dünyada kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşan elektronik kitaplar ile içerisinde milyonlarca tez, makale, bildiri gibi akademik çalışmaların da yer aldığı sayısı 54’e ulaşan veri tabanlarımıza sadece kütüphanelerimizden değil, internet bağlantısı bulunan her yerden 7/24 erişim sağlanabilmektedir. Aynı zamanda engelli öğrencilerimize de hizmet sunan kütüphanemiz; uluslararası standartlarda dizayn edilmiş laboratuvar imkânlarına sahip” dedi.

"Dünyada ilk 2 bin 500 üniversite arasındayız"

Hitit Üniversitesi olarak uluslararasılaşma çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Alkan, “Uluslararası ikili iş birliği anlaşmalarına ek olarak Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında imzalanan protokollerimizin sayısı her geçen gün artıyor ve bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerliyor. Öğrencilerimiz ve personelimiz, Erasmus ve Mevlana Değişim programlarından faydalanarak yurt dışı deneyimi elde etme fırsatına sahipler. Yurt dışı üniversitelerinden çok sayıda misafiri üniversitemizde en iyi şekilde ağırlayıp yine yurt dışında çok sayıda tanıtım etkinliğine katılıyoruz. Üniversite olarak uluslararası bilimsel toplantılara ev sahipliği yapıyor önemli bilim insanlarını üniversitemizde misafir ediyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından Türkiye’deki üniversitelerin sıralama sonuçlarına göre her geçen yıl başarısını arttıran ve üst sıralara tırmanan üniversitemiz başarı grafiğini yükseltmeye devam etti.Buna göre dünyadaki yaklaşık 25 bin yükseköğretim kurumu arasında ilk 2 bin 500’ünün sıralandığı URAP 2017-2018 yılı dünya sıralamasında üniversitemiz 2 bin 342’ci sırada yer alarak büyük bir başarı göstermiştir. Aynı zamanda aralarında üniversitemizin de bulunduğu “2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda Üniversitemiz, 2011 yılına göre 27 basamak yükselerek istikrarlı bir şekilde başarısını sürdürmüş ve 14. sıraya yerleşmiştir. Tüm üniversiteler genel sıralamasında ise üniversitemiz 2011 yılına göre 42 basamak yükselerek 71. sıraya yerleştiği görülmektedir” ifadelerini kullandı.

“Şehirle bütünleşen üniversitemiz birçok etkinliğe ev sahipliği yapmakta”

Üniversitelerin sadece eğitim veren kurumlar olmadığını bulunduğu şehrin hatta bölgenin sosyo-kültürel kalkınmasına da katkı sağlaması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren üniversitemiz, farklı alanlarda düzenlediği sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle de ön plana çıkmaktadır. Hemen her konuda düzenlenen ve tüm renkleri içerisinde barındıran ve oldukça zengin bir perspektife sahip olan bu etkinliklerin sayısı her geçen gün artmakta ve sosyal gelişime büyük katkılar sağlanmaktadır. “2016 Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonası”na ev sahipliği yapan ve “2017 Avrupa Üniversiteler Salon Futbol Şampiyonası”nı da düzenleyecek olan Üniversitemiz, pek çok konuda farkındalık oluşturmaktadır. Üniversite yaşamını olduğu kadar ilimizdeki tüm paydaşlarımızı da durağan bir yapıdan uzaklaştırarak hareketli ve dinamik bir yapıya kavuşturan bu sosyal ve kültürel etkinlikler, Üniversitemizin marka değeri yaratması açısından da olumlu etkilere sahip olup aynı zamanda üniversite ve Çorum açısından büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Üniversite-Sanayi iş birliğine büyük önem veriyoruz”

Üniversitelerin sadece eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda bilim ve teknoloji üreterek bunları uygulayan kuruluşlar olduğunu söyleyen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Bu fonksiyonları yerine getirebilmek için yani araştırma geliştirme, bilim üretme ve üretilen bilimi uygulamaya dönüştürerek ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunabilmek için üniversite sanayi iş birliğinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Üniversitelerdeki akademik kadro ne kadar çok ekonomiyle iç içe olabilirse, bütün bilgi ve birikimlerini ne kadar çok ekonomiye aktarabilirlerse, o kadar çok ülke yararına, kendi yararlarına ve tabii ki üniversite yararına da iş yapmış olacaklardır. Bu iş birliğini sağlayabilmek için en iyi fırsat da Teknokentlerdir.Üniversitemiz özellikle bilimsel faaliyetlerde ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde yakaladığı bugünkü ivmeyi arttırarak bütün gücüyle yoluna devam edebilmek için üniversite-sanayi iş birliğini sağlama konusundaki en başarılı model olan Teknokent projesini hayata geçirmiştir.Üniversitemizin yaptığı en büyük atılımlardan biri olan Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknokentimiz. Çorum sanayisi için bulunmaz bir fırsat olan Teknokent ile üniversite-sanayi iş birliğini arttırarak Üniversitemizle ilimiz paydaşları arasındaki sinerjinin daha da kuvvetlenmesine vesile olarak rekabet gücünü attıracak olup yeni teknolojilerle de ülkemizin teknolojik alt yapısına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Günümüzde ülkelerin gelişmişliği teknolojiyle ölçülüyor. Bu düşünceyle teknolojiyi geliştirmenin, Ar-Ge yapmanın, inovasyon yapmanın zorunluluğu olduğu bilgi ve teknoloji çağında Üniversitemiz, bunun farkındalığını taşıyarak Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)’ni de bünyesine katmıştır. Üniversite-sanayi iş birliği odaklı, Ar-Ge ve inovasyonun bir kültür olduğunu düşüncesinden hareketle Hitit Üniversitesi olarak, üniversite-sanayi iş birliğini bir adım daha öteye götürerek üniversite sektör iş birliğini önemsiyor. Üniversitemizde yakalanan bu sinerjiyle teknoloji, üniversite, sanayi ve kalkınma arasındaki sıkı bağı HÜBTUAM’da yapılacak çalışmalarla kuvvetlendirerek Üniversitemiz şehirle bütünleşen ve alanına hâkim olarak Çorum’a çok büyük katkılar sağlamaya devam ediyor” şeklinde açıklama da bulundu.

Bölüm-Program sayısı her geçen yıl artıyor

2006 yılında kurulmasına rağmen hızlı bir büyüme içerisinde olan Hitit Üniversitesinin, çağın gerektirdiği tüm gereksinimleri olabildiğince karşılayabilecek bir yaklaşımla üniversitelerin en önemli temel işlevi olan eğitim öğretim faaliyetlerini 213 istihdam odaklı bölüm ve program ile başarılı bir şekilde sürdürdüğünü dile getiren Alkan, açtığı bölüm ve programların bölgenin koşullarına uyum göstermesi ve geleceğe dönük, istihdam garantili olmasına özen gösteren üniversitenin böylelikle öğrencilerini Türkiye’de çok az sayıdaki üniversitede bulunan ve iş imkânı yönüyle ön plana çıkan Mekatronik, Lojistik, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği gibi pek çok yeni programla buluşturduğunu kaydeti. Alkan, Meslek Yüksekokulları’nda 2010 yılında 38 olan program sayısının 2018 yılı itibarıyla yüzde 145’lik bir artışla 93’e, lisans programlarımızda 34 olan bölüm sayısının yüzde 141’lik bir artışla 82’ye, enstitülerdeki programların sayısının da yüzde 245’lik bir artışla 11’den 38’e ulaştığını bildirdi.

Engelsiz üniversite

Hitit Üniversitesine eğitim almak için gelen engelli öğrencilerin eğitim-öğretim yaşamlarını kolaylaştırmak, bağımsız ve üretken bireyler olarak toplumsal yaşamda yer almalarını sağlamak amacıyla üniversite de Engelsiz Üniversite Birimi oluşturulduğunu anlatan Alkan, “Engelsiz üniversite için engelsizlerin engellileri daha iyi anlaması, sorunlara duygusal yaklaşmak yerine bilimsel ve çözüm üreten bir yaklaşıma öncülük edilmesinin amaçlandığı Üniversitemizde, engellilik konusunda farkındalığı arttırabilmek için faaliyetler yürütülmektedir. Gerçekleştirilen bu faaliyetler ile engelli öğrencilerimizin öğrenimleri sırasında akademik ve sosyal yaşantılarında karşılaşabilecekleri zorlukları en aza indirmek hedeflenmiştir” diye konuştu.