Enerji sektöründe Anadolu'nun parlayan yıldızı Çorum Gaz'dan Türkiye'de bir ilk

ÇEDAŞ çatısı altında Sürmeligaz, Kargaz grup şirketleriyle birlikte Çorum-Yozgat-Karabük-Kastamonu ve Çankırı'da doğalgaz dağıtım faaliyetlerini sürdüren Çorum'un başarılı şirketlerinden Çorumgaz A.Ş. güçlendirdiği teknolojik alt yapısıyla Türkiye'de bir ilke imza attı.

Çorumgaz A.Ş. yazılım ekibi tarafından geliştirilen yazılımlar ile birlikte artık doğalgaz sayaçları cep telefonu aracılığıyla okunuyor. Sayaç okumakla görevli personel, sayaç üzerindeki barkodu cep telefonuna okuttuktan sonra sistem üzerinden alınan bilgilerle abonelerin faturası hazırlanıp müşteriye teslim ediliyor. Sistem sayesinde bankalara da fatura sisteminin ödeme bilgisi gidiyor ve abone aynı anda online olarak faturasını ödeme imkanına sahip oluyor.

Çorum ve Kastamonu'da olmak üzere 2 noktada hizmet sunan Çağrı Merkezinde 458 bin 264 abonenin çağrılarını yanıtlayan şirket, 444 0 187 ve 187 acil hat üzerinden 7 gün 24 saat müşterilerine hizmet veriyor. 2017 yılı içerisinde çağrı merkezine 114 bin 842 çağrı gelirken, aylık ortalama 9 bin 14, günlük ortalama 314 çağrı yanıtlanıyor.

Çorumgaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman, şirket olarak hizmet kalitesini arttırmak ve abonelerine kesintisiz doğalgaz arzı sağlamak için AR-GE çalışmaları ve teknoloji faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi. Kahraman, Çorumgaz A.Ş. imzalı teknolojik girişimlerinin Türkiye'deki diğer doğalgaz dağıtımı yapan firmalara da örnek olduğunu ifade etti.

Çorumgaz A.Ş. olarak 2004 yılında Çorum'un bir zamanlar nefes dahi aldırtmayan kötü hava kalitesini iyileştirmek, şehirde yaşayan insanların havası daha temiz olan bir ortamda, daha sağlıklı, daha ekonomik, daha konforlu yaşamalarını temin etmek amacıyla çalışmalara başladıklarını kaydeden Çorumgaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman, geride kalan 14 yıllık süreçte, şehrin en uç noktalarına kadar doğalgaz şebekesinin götürüldüğünü, doğalgaz kullanmak isteyen her müşterinin doğalgaz konforunu yaşayabildiklerini belirtti.

Doğalgazın Çorum'da yaygınlaştırılması sonucunda geçmiş yıllarda gerek partiküler madde, gerekse kükürt dioksit oranlarında Türkiye'nin en kirli havasını soluyan Çorumluların artık hissedilir oranda temiz bir havada yaşamlarını sürdürdüğünün altını çizen Kahraman, "Çorum, Çorumgaz ile nefes alıyor" diyerek bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.