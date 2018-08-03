Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 16:35

Engelli Alperen’i darp edenlerin bulunması için özel ekip

Çorum’da zihinsel engelli Alperen Kayacı’yı darp edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken şahısların bulunması için özel ekip kuruldu.

Engelli Alperen’i darp edenlerin bulunması için özel ekip

03 Ağustos 2018 16:35


Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Alperen Kayacı’yı darp edenlerin bulunması için iki özel ekip oluşturuldu. Ekiplerin, Kayacı ve annesinin ifadeleri doğrultusunda aileyi tanıyanların ifadelerine başvurduğu öğrenildi. Özel ekip, ayrıca kentteki şehir polis ve ile güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Olay, hafta sonu Çorum’da meydana gelmişti. Zihinsel engelli olan Alperen Kayacı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından darp edilmişti. PTT Merkez Şubesi’nin arkasında bulunan Kayacı, annesi tarafından hastaneye götürülmüş buradaki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç