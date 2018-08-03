Engelli Alperen’i darp edenlerin bulunması için özel ekip

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Alperen Kayacı’yı darp edenlerin bulunması için iki özel ekip oluşturuldu. Ekiplerin, Kayacı ve annesinin ifadeleri doğrultusunda aileyi tanıyanların ifadelerine başvurduğu öğrenildi. Özel ekip, ayrıca kentteki şehir polis ve ile güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay, hafta sonu Çorum’da meydana gelmişti. Zihinsel engelli olan Alperen Kayacı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından darp edilmişti. PTT Merkez Şubesi’nin arkasında bulunan Kayacı, annesi tarafından hastaneye götürülmüş buradaki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.