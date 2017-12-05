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05 Aralık 2017 14:25

Engelli maaşı yerine, iş istiyor

2004 yılında mayın patlaması sonucu engelli olan Ramazan Baranlıoğlu (34), engelli maaşı yerine iş istediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Engelli maaşı yerine, iş istiyor

05 Aralık 2017 14:25


Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan Baranlıoğlu, 2004 yılında Hakkari Şemdinli’de askerlik yaparken araçla karakola giderken mayın patlaması sonucu yaralandı. Askerden döndüğünde denge kaybı, gözlerde kararma ve konuşmada zorlanma oluşan Ramazan Baranlıoğlu, engelli raporu aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Baranlıoğlu, 3 ayda bir bin TL engelli maşı almaya başladı. Engelliği olduğu halde ayakkabı boyacılığı yapan Baranlıoğlu geçinemediği için yetkililerden yardım istedi.


Askere gitmeden önce inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını söyleyen Baranlıoğlu, "Askere gitmeden önce 75 kiloydum. İnşaatlarda çalışarak geçimimi sağlıyordum. 2004 yılında Hakkari’de askerlik yaptığım sırada mayın patlaması sonucu yaralandım. Patlamadan sonra bende denge kaybı, gözlerde kararma ve konuşmada zorlanma belirtileri başladı ve gün geçtikçe daha kötüye gitmeye başladım. Şimdi 50 kiloya kadar düştüm" dedi.


3 ayda bin TL maaş aldığını, geçinemediği içinde ayakkabı boyacılığı yaptığını söyleyen Baranlıoğlu, "Evliyim ve 2 çocuğum var. Eşim kalp hastası olduğu için 2 ayda bir hastaneye gidiyor. Evim kira ve 250 TL ev kirası ödüyorum. Derdimi kimseye anlatamıyorum. Nereye başvurduysam kapılar yüzüme kapandı. İş-Kur’a başvurmamı söylüyorlar, başvuruyorum ama bu zamana kadar çıkmadı. Telefonla kime ulaştıysam, biz sana döneriz diyorlar ama dönmüyorlar" diye konuştu.


Engelli maaşı istemediğini söyleyen Baranlıoğlu, eşine ve çocuklarına bakabilecek devletten bir iş istediğini ifade etti.




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