Engelli öğrenciler 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri yaz dönemi çalışmalarını tamamlarken, düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendiler.
Düzenlenen piknik öncesinde eğitici öğretmenleri eşliğinde 15 Temmuz Müzesi'ni gezen Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri izledikleri 15 Temmuz belgeselinin ardından müze içerisini gezerek müze içerisinde bulunan deftere duygularını yazdılar.
15 Temmuz Müzesi'nin ardından Kültür Park'ta piknikte gönüllerince eğlenen öğrenciler stres attı.