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13 Mayıs 2018 00:37

Eşeğe çarpan otomobil takla attı:3 yaralı

Çorum’un Kargı İlçesinde yola aniden çıkan eşeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Eşeğe çarpan otomobil takla attı:3 yaralı

13 Mayıs 2018 00:37


Kaza D-100 Karayolu üzerinde Hacıhamza Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden, Samsun yönüne doğru gitmekte olan H.B.B. yönetimindeki 19 UT 008 plakalı otomobil seyir halindeyken, yola aniden çıkan başıboş bir eşeğe çarpması sonucu yoldan çıkarak takla attı.


Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü H.B.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.Y. ile E.I. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılaran yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




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