Eşini kaybetti mücadeleden yılmadı azmiyle köylü kadınlara örnek oldu

2004 yılında amansız bir hastalığa yakalanan eşinin hayatını kaybetmesinin ardından sahip oldukları 200 dekar arazinin işlenmesinin tüm yükü merkeze bağlı Hamdiköy’de iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren 54 yaşındaki Öztürk, omuzlarına kaldı.

2013 yılında TKDK’nın tanıtım toplantısına katılan köy muhtarı köylüyü toplayıp destekler hakkında bilgi vererek, "Gelin bizlerde başvuralım, makine ve ekipmanlarımızı yenileyelim, daha büyüklerini alalım. Devlet traktör desteği bile veriyor. Tek şart tıbbi aromatik bitki yetiştirmek" demesine rağmen köylünün çoğu söylenenlere ikna olmamıştı.

İlk kez köy muhtarından duyduğu TKDK desteklerinden faydalanmak için Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ’Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ sertifika kursuna katılarak sertifika alan Ferize Öztürk’ün IPARD I-11.Başvuru Çağrı Dönemi ile IPARD II-1. Başvuru Çağrı Döneminde hazırladığı projeler hibe desteği kazandı. Her iki projesindeki yatırımlarıyla traktör, pulluk, merdane gibi yeni ve büyük kapasiteli makine-ekipmanlar alarak, modern ve zengin bir makine-ekipman parkına sahip olan Öztürk, önceden sadece buğday, arpa ve ayçiçeği üretimi yapıp, zaman zamanda arazilerinin bir kısmını nadasa bırakırken, hazırladığı projeler sayesinde hem eşinden yadigar kalan arazileri boş bırakmıyor hem de 20 dekarlık alanda aspir ve çemen üretimi yapıyor.

İlkokul mezunu olmasına rağmen azmi ile takdir toplayan Öztürk, modern tarım tekniklerini, alet ve makine ekipmanlarını kullanarak, daha az masraf ve emekle, daha fazlasını üretmek ve ülke tarımına katkı sağlamayı hedefliyor.

"Köye bir çok kişi hibe desteği alamayız diye başvuru dahi yapmadı"

Köy muhtarının TKDK desteklerinden bahsettiğini belirten Öztürk, "Gittik kursa yazıldık. Sertifikamızı aldıktan sonra proje dosyalarımızı hazırlayıp teslim ettikten sonra traktörümüzü aldık. Sonra bir başvuru daha yaptım kalan ekipmanlarımızı aldık. Allah devletimizden razı olsun. Köye bir çok kişi hibe desteği alamayız diye başvuru dahi yapmadı” dedi.

Arpa buğdayın yanı sıra artık tıbbı aromatik özelliği olan aspir ve çemen ektiğini dile getiren Öztürk, “Daha önce arazilerin yarısını nadasa bırakıyorduk yarısını ekiyorduk. Şimdi traktör ve ekipmanlarla hepsini ekiyoruz. TKDK destekleriyle ektiğim bu tıbbi aromatik bitkilerin pazarlaması rahat. Kendim ev hanımıydım. Kendi işimin patronu oldum. Oğlumla beraber çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınların evde oturmak yerine çalışmalarını isteyen Öztürk, kadınlardan bu alandaki fırsatları değerlendirmelerini istedi. Öztürk, aklında bu tür yatırım düşüncesi olanların kulaktan dolma bilgiler yerine kuruma giderek bilgi almalarını da önerdi.

TKDK’nın kadınlara öncelik tanıdığını belirten Öztürk, bugünlere gelmesinde verdiği desteklerden dolayı TKDK çalışanları ve köy muhtarına teşekkür etti.