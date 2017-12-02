Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 13:34

Esnaf gününe yoğun katılım

Çorum’un Sungurlu ilçesi Terziler ve Berberler Odası ’4.

Esnaf gününe yoğun katılım

02 Aralık 2017 13:34

Esnaf Günü’ kampanyasına başladı.


Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, kampanyada yıl sonuna kadar toplam 1 milyon TL’nin dağıtılmış olacağını söyledi. Esnafın içinden geldiğini ve halen esnaflık yaptığını belirten Oda Başkanı Mutlu Karslı, "Esnafımızın sıkıntılarını biliyoruz. Bizlerde esnafız, yönetim kurulu arkadaşlarımızla ortak bir karar alarak Esnaflarımız arasında bir gün düzenleyelim, her hafta iki esnafımızın bir nebze olsa sıkıntısını gidermeye çalışalım dedik. Esnaflarımızla birlikte bir gün başlattık. Her hafta esnaflarımızın durumuna göre 50 veya 100’ er TL toplayarak biriken 20 bin TL’yi dört esnaf arkadaşımıza 5 bin TL olarak maddi anlamda destek oluyoruz" dedi.


Geçen yıl düzenledikleri güne 138 esnafın katıldığını belirten Karslı, "Şimdi dördüncü kez aynı uygulamayı başlattık ve ciddi anlamda sayıda artış oldu. Dördüncü uygulamamıza 200 esnaf arkadaşımız katılım gösterdi. Her cuma günleri çekiliş yaparak 4 esnaf arkadaşımıza toplanan parayı teslim ediyoruz. Başlatmış olduğumuz bu kampanyaya esnaf arkadaşlarımız ciddi anlamda destek oldu kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
15
°
C
Sisli
  • Pazar
    Sisli
    15°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç