Esnaf gününe yoğun katılım

Esnaf Günü’ kampanyasına başladı.

Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, kampanyada yıl sonuna kadar toplam 1 milyon TL’nin dağıtılmış olacağını söyledi. Esnafın içinden geldiğini ve halen esnaflık yaptığını belirten Oda Başkanı Mutlu Karslı, "Esnafımızın sıkıntılarını biliyoruz. Bizlerde esnafız, yönetim kurulu arkadaşlarımızla ortak bir karar alarak Esnaflarımız arasında bir gün düzenleyelim, her hafta iki esnafımızın bir nebze olsa sıkıntısını gidermeye çalışalım dedik. Esnaflarımızla birlikte bir gün başlattık. Her hafta esnaflarımızın durumuna göre 50 veya 100’ er TL toplayarak biriken 20 bin TL’yi dört esnaf arkadaşımıza 5 bin TL olarak maddi anlamda destek oluyoruz" dedi.

Geçen yıl düzenledikleri güne 138 esnafın katıldığını belirten Karslı, "Şimdi dördüncü kez aynı uygulamayı başlattık ve ciddi anlamda sayıda artış oldu. Dördüncü uygulamamıza 200 esnaf arkadaşımız katılım gösterdi. Her cuma günleri çekiliş yaparak 4 esnaf arkadaşımıza toplanan parayı teslim ediyoruz. Başlatmış olduğumuz bu kampanyaya esnaf arkadaşlarımız ciddi anlamda destek oldu kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.