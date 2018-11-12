Eyüp Arslan başkanlık için aday adayı oldu

Belediye Başkan aday adayı olmak için evraklarını AK Parti özel kalem müdürü Serdar Gökkaya'ya teslim ettikten sonra bir basın açıklaması yapan Eyüp Arslan, "İnancına, siyasi görüşüne, etnik kökenine bakmadan devletimizin vatandaşı olan her insanımıza eşit davranacağız. Hakkı ve hakikati gözeteceğiz. İçinizden çıkan biri olarak Çorum' a hizmet etmek bizim için bir şereftir. Biz insanların geleceğine ufuk çizecek olanın şehirler olduğaunu çok iyi biliyoruz. Eğer doğru bir dönüşüm sağlayamazsak sadece şehirler değil, geleceğimizi de kaybederiz. Geleceğini kaybeden şehirlerinde medeniyet iddiası olamaz" dedi.

AK Parti'nin 2002 yılından bu yana kazandığı seçim ve referandumlarla vesayet odaklarına ve karanlık güçlere fırsat vermemesiyle bu harekat milleti temsil etmekle kalmamış, yerelden evrensele dünyanın vicdanı olduğunu kaydeden Arslan, "Çalışmadan başarı yakalanmaz. Ama sadece çalışmakla da olmaz. Buna samimiyetin ve dürüstlüğün de eklenmesi gerektiğine inanıyorum. Çorum'u tanıyorum, Çorum'u bilyorum ve Çorum'u çok seviyorum. AK Parti'nin bu kutlu yürüyüşünde bir nefer olarak ben sizlerle yol arkadaşı, dava arkadaşı, mücadele arkadaşı olmak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; 31 Mart 2019 yerel yönetimler seçimlerinde AK Parti Çorum Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurumu yapmış bulunmaktayım. Aday adaylığı sürecinde tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyor, sonuçta Çorum'un kazanması en büyük dileğimdir. "ifadelerini kullandı.

1983 yılında Çorum'da dünya'ya gelen Eyüp Arslan, ilk-orta ve lise eğitimini Çorum'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2008 yılında kurduğu şirket ile çalışma hayatına atılan Arslan, AK Parti'de Üniversite Temsilciliği, İl Gençlik Kolları Başkanlığı, İl Başkan Yardımcılığı, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı gibi çeşitli görevler aldı.

İngilizce bilen Eyüp Arslan evli ve 2 çocuk babasıdır.